La pel·lícula canadenca Au revoir la bonheur ha estat la vencedora de la vuitena edició del Festival Internacional de Begur Costa Brava. El film de Ken Scott, que explica el retrobament de quatre germanes després de la mort del seu pare, s’ha endut el Corall d’or a la millor pel·lícula i també el reconeixement al millor guió. La cinta arribarà al nostre país sota el títol de Adiós felicidad.

El certamen begurenc també ha reconegut les interpretacions de Mark Rylance a The Phantom of the Open, que va ser el film inaugural, i de Norma Sheahan pel curtmetratge Timmy, que també ha guanyat el premi al millor guió de curt.

El reconeixement al millor curtmetratge ha sigut ex aequo per Maruja, de la directora Berta Garcia-Lacht i per Le Souffle du diable de Xavier Zahra.

El premi al millor film de la secció Panorama ha anat a parar a Punto de giro d’Ainhoa Menéndez i el de la secció Mediterràneament, a Fellinòpolis de Silvia Giulietti, mentre que l’especial del jurat ha recaigut en Oriol Villar per Cemento y acero.

Per a la directora del festival, Clara Dato, l’edició que es va tancar ahir és la que «consolida la trajectòria del certamen» i que permet «afrontar el futur amb il·lusió i força» per preparar la novena edició, l’octubre que ve.

I és que enguany el festival de cinema dedicat al gènere de la comèdia ha comptat amb presències destacades del cinema espanyol.

La cita begurenca ha comptat amb l’actriu Carmen Machi i el productor Enrique Cerezo, un dels empresaris més importants del cinema espanyol, que han rebut el premi d’Honor, mentre que el director Fernando León de Aranoa va recollir fa uns dies el premi internacional Empordà.

El darrer guardonat de la vuitena edició dha estat l’actor català Ricard Balada que ha rebut el Premi New Talent. Aquest any ha aparegut al film The Unbearable Weight of Massive Talent al costat d’actors com Nicolas Cage i també ha interpretat un jove Salvador Dalí a la pel·lícula El cas Ángelus, que s’estrenarà durant l’any vinent.