El raper Doble i el productor Hugsound estrenen aquest divendres l'LP 'Vida lenta', un àlbum que beu de molts gèneres musicals diferents però que té un mateix fil conductor: la introspecció. Doble ha assegurat que el disc vol ser "una crítica al model de 'fastfood life'" que s'ha instaurat en la societat. Per això han decidit parlar de temes com ara "l'amor a un mateix". Hugsound ha detallat que la profunditat en les lletres és "un reflex de la nostra vida". Doble i Hugsound presentaran una part dels temes que surten aquest divendres en un concert el proper dijous 3 de novembre al recinte de les barraques de Girona, dins de la programació de les Fires de Sant Narcís. Ho faran acompanyats de set músics més.

Amb la publicació de 'Vida lenta', Doble i Hugsound volen mostrar al públic el seu procés de maduració i tractar temes més profunds dels que parlaven en els seus inicis. Ho veuen com un fet inevitable, ja que quan eren joves els era "tot igual" i parlaven de "coses de nois de 18 anys". Ara, ha plogut una mica i volen mostrar que els preocupen coses "més adultes" com la depressió, les pors interiors, l'autoestima o el valor que donem a la vida i els amics.

Tot i la profunditat en les lletres, els dos artistes deixen clar que no publiquen un àlbum dramàtic i que "un tema potser et fa plorar i el següent et farà ballar". A més, Doble i Hugsound tocaran totes les tecles dels gèneres musicals. "Ens hem deixat ajudar molt pels músics de la banda que ens acompanyen en els directes", afirma Hugsound. Tot i així, garanteixen que en cada cançó es podrà reconèixer el mateix fil conductor: la introspecció i la crítica a les presses.

Doble ha insistit en què la immediatesa de les xarxes socials fa que "la gent no valori tant les coses". El seu company afegeix que el públic busca "que surti més música" i no presta atenció a la qualitat dels temes que hi ha publicats. Per això amb aquest LP anuncien als seus seguidors que trobaran "deu temes" però que no s'esperin sentir-ne de nous el mes que ve.

Els artistes afirmen que aquest disc és com una copa de vi, que caldrà beure a poc a poc i descobrint els matisos que hi ha del tipus de raïm o el temps que ha estat en bota. Cada nota i cada lletra està pensada per transmetre un sol missatge. "Creiem que és un disc molt professional tant a nivell de lletres, com a nivell musical", ha afegit Doble.

Col·laboracions espontànies

A 'Vida lenta', un podrà escoltar un hip-hop, un soul, un reggaeton o un tema amb ritmes llatins, cada un amb la seva entitat. A més, al llarg de l'àlbum es descobriran les diverses col·laboracions que hi ha. The Tyets, Boom Boom Fighters, Cookah P o Lildami. Doble i Hugsound asseguren que totes aquestes col·laboracions han estat espontànies i no responen a "cap estratègia". "Vam demanar qui volia col·laborar-hi i ens hem trobat amb tots aquests artistes", asseguren els dos músics. El productor afegeix que si bé "Doble es despulla amb les lletres de cada tema", han demanat que cada artista que hi participi "se'l faci seu i aporti també un tros de la seva ànima".

Les col·laboracions que es poden veure a 'Vida lenta' són un petit recull de totes les participacions que han tingut el raper i el productor amb d'altres músics. Un exemple és 'Tot el que vull' que van publicar conjuntament amb els de Mataró, The Tyets o la participació de Doble en el tema 'Lakilove' d'Oques Grasses.

Estrena a barraques

Pràcticament una setmana després de llançar l'LP, el duet presentarà una part dels temes nous en el concert que faran el dijous 3 de novembre al recinte de barraques de Girona. Serà una nit que tocaran amb part dels seus companys, ja que obriran la nit The Tyets i seguiran els Boom Boom Figthers per donar pas a Doble i Hugsound.

Malgrat tot, els músics asseguren que es guarden part dels temes per la gira que faran a partir de l'any que ve. El que sí que faran la nit del dijous és mostrar "l'evolució" dels dos artistes des dels orígens fins als temes més profunds que hi ha a 'Vida lenta'.