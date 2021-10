Amb només 20 anys, Marta Romeu -coneguda artísticament com a Tramma- ja ha aconseguit fer-se un lloc dins l’emergent escena musical gironina, un món en el qual es va iniciar de ben petita tocant el piano. Influenciada en els seus primers passos per la música jamaicana, amb especial predilecció pel reggae, té a Michael Jackson com al seu principal referent, tot i que també cita a Jorja Smith, Sia o els Beatles. Aquest dijous a la mitjanit publica Voldria dir-te, un primer llarga durada amb nou temes en els quals fusiona el dancehall amb el hip-hop, el reggae o l’R&B i que parlen d’experiències viscudes, somnis de futur i la vida quotidiana. Divendres, a les 21.30 h, La Mirona de Salt acollirà la presentació en directe del disc i del projecte.

La història de Tramma es pot dir que va néixer d’una passió per la música. «Vaig començar a tocar el piano amb 5 anys. També des de petita feia classes de llenguatge musical. Amb el temps, vaig començar a interpretar cançons amb el piano fins que un dia vaig provar a posar-hi veu, amb les meves lletres. També vaig iniciar-me en altres instruments com la guitarra» explica la jove cantant i compositora, que llança el seu debut sota el paraigua de Delirics, la divisió centrada en talents emergents del segell Picap. Els primers passos com a cantant els va donar participant en diverses jam sessions, on les seves qualitats vocals sumades a una atrevida desimboltura escènica, van cridar l’atenció dels productors Jan Aygua i ELSXNCHEZ.

«El fum de la party no em deixa veure res. Sortiré d’aquest malson que ara que jo avanço no vull perdre el nord» canta Romeu a Fum, un dels primers avançaments de Voldria dir-te, al costat de Rollin’, aquest últim publicat la setmana passada. «Dins de Fum hi ha diverses històries que n’engloba una. Per una banda el fum es refereix al que no et deixa veure res en una festa amb molta gent fumant. Però també, dins els versos hi ha diverses referències a la indústria musical i a temes de la vida» explica. A l’hora d’escriure les lletres de les seves cançons, Tramma afirma que parla «de les experiències viscudes, dels moments que m’ha agradat viure, de reflexions personals i de coses que m’agradaria que algun dia em passessin» subratlla.

Sobre el seu primer disc, la jove artista revela que ha volgut experimentar per poder créixer. «He volgut experimentar una mica per no fer el mateix que està fent tothom, perquè crec que no és bo copiar als altres artistes i sempre t’has de nodrir de la teva pròpia essència» assegura una cantant que té molt clar els motius pels quals les seves lletres són en català. «El disc és gairebé tot cantat en català. No sé si d’aquí a uns anys faré temes en castellà o en anglès, però ara mateix penso que és necessari defensar la llengua, ja que s’està perdent. A més, m’he trobat gent que m'escolta des de Mèxic o els Països Baixos, encara que potser no entenguin les meves lletres en català».

Una escena en creixement

Amb noms com els de Doble & Hug Sound, Laura West o Abril Gabriele, el talent gironí empeny cada dia amb més força. Preguntada sobre com veu la música urbana que es fa a la ciutat i els seus voltants, Tramma es mostra optimista. «La música urbana ha fet un gran pas endavant a Girona. Fa un temps girava només al voltant del hip-hop i estils més underground, però han començat a sorgir noves formes d’expressar-se que han fet créixer l’escena» sosté.

Tot i no tractar-se del seu primer concert, La Mirona serà l’escenari de la posada de llarg del projecte. Un bateig que donarà el tret de sortida a una gira de presentació que la gironina preveu realitzar l’estiu de 2022, amb ganes de «recuperar el contacte físic i que la gent pugui ballar».