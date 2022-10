El doctor en filosofia i lletres per la UAB Joan-Carles Mèlich Sangrà ha guanyat el Premi d’Assaig 2022 del Ministeri de Cultura per La fragilidad del mundo. El jurat del premi, dotat amb 20.000 eurps, ha destacat que és un assaig «profundament coneixedor del món contemporani i valent». En aquesta obra, Mèlich realitza «un sa exercici crític que ens recorda que no som els propietaris únics de planeta; un pensament necessari en una època com l’actual, en la que tant es reivindica l’individualisme».