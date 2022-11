El festival Concerts a Cegues va dur ahir una de les seves actuacions sorpresa fins a la Residència Assistida per a gent gran Puig d’en Roca. L’encarregada de sorprendre els usuaris va ser la cantant Neus Mar. Aquest no serà l’únic concert de caire social d’enguany, ja que també hi ha previst un concert a cegues per a joves vulnerables als Banys Àrabs.