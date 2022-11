Arnau Tordera, Alba Careta i Koko Jean & The Tonics, a la setena edició del Sona Amer

Arnau Tordera, Ensemble Mioritique, Cia. Il·luminati, Koko-Jean & The Tonics, Gessamí Boada, Cor Jove de l’Orfeó Català, Alba Careta Group i Kroke conformen el cartell de la setena edició del Sona Amer, el cicle musical que tindrà lloc al municipi de la Selva entre el 8 de gener al 26 de març 2023. Tots els concerts se celebraran en diumenge al teatre del Casal -a excepció dels de l’Ensemblé Mioritique i el Cor Jove de l’Orfeó Català, que tindran lloc al Monestir de Santa Maria- i arrencaran a les 18 h.

Organitzat per Idea Associació Cultural i l’Ajuntament d’Amer, amb la col·laboració de Joventuts Musicals de Catalunya, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, Sona Amer ha programat un total de vuit concerts. Segons assenyala l’organització, l’objectiu és «apropar espectacles habituals a les grans sales al teatre d’un poble petit com Amer».

El Sona Amer arrencarà el diumenge 8 de gener amb Arnau Tordera. El líder d’Obeses, que fa anys va emprendre una carrera en solitari i paral·lela al grup osonenc, presentarà El Joglar, un nou espectacle en solitari on repassa l’obra poètica de Jacint Verdaguer amb un format íntim de guitarra i veu. Dues setmanes més tard, el 22 de gener, serà el torn de l’Ensemble Mioritique, un conjunt format per 12 membres de 7 nacionalitats diferents amb antecedents culturals diversos que arribaran a la Selva amb un repertori basat en l’obra d’Astor Piazzolla, el gran mestre del tango. Tancarà el primer mes del nou any, el 29 de gener, la Companyia Il·luminati amb Quasi òpera.

El febrer s’estrenarà el diumenge 12 a ritme de soul, r’n’b i rock’n’roll, de la mà de Koko-Jean & The Tonics, la nova formació liderada per l’exvocalista de The Excitements. La delicadesa pop de la jove cantautora Gessamí Boada serà la protagonista el 26 de febrer, dia en el qual interpretarà els temes de L’art d’estimar, un treball en el qual explora la fragilitat de l’existència humana.

La recta final d’aquesta setena edició del cicle arrencarà el 5 de març amb l’actuació del Cor Jove de l’Orfeó Català i el seu espectacle Música i poesia. El 19 de març, la trompetista i cantant Alba Careta, acompanyada de la seva banda interpretarà els temes de l’àlbum Teia, mentre que la reconeguda banda polonesa de música klezmer Kroke tancarà aquesta edició el 26 de març.

Les entrades per a tots els concerts ja es poden comprar anticipadament al web www.amer.cat.