Girona acollirà dijous el rodatge de les escenes més multitudinàries de «Mrs. Davis»

Després de rodar a Figueres i Lloret de Mar, el rodatge de la sèrie nord-americana Mrs. Davis desembarca aquesta setmana a Girona, ciutat que acollirà l’escena més multitudinària de la nova producció de Warner Bross, per a la qual faran falta fins a 400 figurants. Tot i que al castell de Sant Ferran de Figueres s’hi han rodat escenes amb 250 extres, el rodatge previst per aquest dijous a la capital serà el més massiu, per això l’equip de producció fa una crida per a reclutar més figurants.

El rodatge de la sèrie «Mrs. Davis» arriba dimecres al Barri Vell Es tracta d’una seqüència ambientada a la França de l’any 1300, en la qual «passaran moltes coses» si bé no hi haurà una gran batalla o lluita aferrissada, detalla la directora de càsting, Yael Moreno. El que sí que hi haurà, però, és la recreació de l’ambient i la societat medieval «en tots els seus estrats socials, des de la noblesa a la plebs», per això aquest dilluns ja s’estaven fent proves de vestuari a persones que ja han participat en el rodatge les darreres setmanes. Es busquen 400 figurants majors d’edat, homes i dones, que tinguin disponibilitat durant tot dijous i alguns pot ser que repeteixin també divendres. Els interessats a apuntar-s’hi s’han d’inscriure a yaeldeperfil.com. El treball és remunerat i els participants seran donats d’alta a la Seguretat Social. Girona acollirà el rodatge de la nova sèrie del creador de «Lost» i «Watchmen» El rodatge de la nova producció del creador de Lost, Damon Lindelof, i de Tara Hernandez, guionista de The Big Bang Theory, arribarà a Girona demà. Està previst que la filmació comporti talls intermitents de vehicles i vianants de dimecres a dissabte al voltant de la catedral i a la plaça de Sant Domènec. El rodatge a Girona serà la recta final de la gravació de la sèrie de ciència-ficció protagonitzada pels actors Betty Gilpin i Jake McDorman.