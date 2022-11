Girona i Olot acolliran l’any vinent Canta Gran, un concert participatiu per cantar boleros. Per participar-hi, es busquen majors de 60 anys que desitgin a formar part d’un gran cor, dirigit per Montse Meneses, i amb el suport d’una formació de músics professionals. Els participants assajaran diversos dies i faran un concert final.