L'Associació de Micropobles de Catalunya engega una prova pilot basada en un circuit de cinema amb valors a la demarcació de Girona. Aquest cicle es farà en una desena de municipis de menys de 1.000 habitants i es projectaran obres allunyades del circuit comercial però que tenen un missatge implícit. El cicle començarà aquest divendres 25 de novembre a Viladamat (Alt Empordà) i es tancarà el 30 de desembre. Aquesta iniciativa neix de la mà de l'Associació de Micropobles de Catalunya i el Terra Gollut Film Festival i compta amb el suport de la Diputació de Girona, els departaments d'Educació i d'Igualtat i Feminismes i la subdelegació del govern espanyol.

Viladamat projectarà aquest divendres el documental 'Volar', en què diverses dones que han patit violència masclista mostren com han superat la situació i ara lluiten per eradicar-la. Es tracta del primer passi dels nou que tindrà el circuit de cinema que impulsa l'Associació de Micropobles de Catalunya i el Terra Gollut Film Festival a la demarcació de Girona.

Aquest cicle projectarà pel·lícules amb valors que no formen part dels circuits comercials. L'objectiu és conscienciar a la població sobre els drets de les dones i la igualtat de gènere i sexual. Es tracta d'una experiència pilot que es posa a prova a la demarcació de Girona a Castellfollit de la Roca (Garrotxa), Sant Miquel de Campmajor (Pla de l'Estany), Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà), Osor (Selva), Agullana (Alt Empordà), la Vajol (Alt Empordà), Mieres (Garrotxa) i Madremanya (Gironès).

En cada sessió es farà una introducció breu de la pel·lícula i del context històric i social, el públic podrà veure el film i finalment es farà un debat per reflexionar sobre diversos temes. L'organització del Terra Gollut Film Festival aportarà l'equip de projecció digital i la pantalla si els ajuntaments no tenen un equip propi i les entrades per a totes les sessions seran gratuïtes.

Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de la Diputació de Girona però també hi participen el Departament d'Educació, el Departament d'Igualtat i Feminismes i la subdelegació del govern espanyol a Girona.