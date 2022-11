L’espai de cultura contemporània Les Bernardes de Salt celebrarà l’any que ve els 40 anys amb les obres de reforma totalment acabades. Els treballs que queden pendents, millorar l’accessibilitat a l’edifici, canviar l’accés del carrer Major per un de nou lateral, guanyar espais expositius i fer més diàfan l’accés a l’església, es començaran avui mateix amb l’objectiu de tenir-los enllestits l’abril de 2023, quan donaran el tret de sortida els nous cicles expositius. Amb això es tancarà un llarg procés de millores a la instal·lació que va començar fa una dècada.

Robert Fàbregas, director de les Bernardes, va ser l’encarregat de presentar ahir el programa expositiu de l’any que ve, precisament el que celebrarà aquests 40 anys de trajectòria. En aquest sentit va aprofitar també per aplaudir el final de les reformes, previst pel 31 de març, que faran més accessible l’accés al centre cultural, i va anunciar la creació d’un nou logotip «modernitzat». Sota el lema Saturn i la melangia el projecte expositiu del 2023 busca fer una «revisió» d’aquestes quatre dècades d’activitat al centre de Salt.

El bloc d’exposicions d’abril a juliol té entre les propostes més destacades El país on floreix el llimoner, que transmet l’embruix i la bellesa d’aquests arbres fruiters, els cítrics, agafant com a fil conductor el llibre d’Helena Attlee, on l’autora va desgranant les històries i aventures dels cítrics a Itàlia. Les altres mostres programades seran Readymade en la huerta, de Cristina Navarro; Lliga social, de l’Agrupació fotogràfica Salt) i Música il·lustrada, de Xavi Ramiro.

Entre el setembre i el desembre de l’any que ve hi haurà cinc exposicions més. Hi destaca poderosament La contemplació silenciosa dels boscos, de Takerhi Shikama, conegut com el fotògraf de la natura, que per primer cop mostrarà el seu material a Catalunya. A més hi haurà Si volse a retro, de Jordi Diaz Alamà; Rèquiem, d’Aida Pascual; Delirantismes, de Jordi Jiménez, i Trencadís, de Secundí López-Pousa, a banda del Confessionari de Glòria Bosch amb Arnau Puig, Margarita Andreu, Narcís Coderch i Amagat.