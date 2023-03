Els nous projectes de Clara Peya, Marala i Boom Boom Fighters & Cookah P porten el segell de La Marfà. El Centre de Creació Musical de Girona impulsa divuit projectes durant la temporada 2022-2023 a través dels seus programes de suport a la creació, que abasten des de l'escena amateur fins als músics professionals. Carola Ortiz, Carles Viarnès & Alba G. Corral, Alba Careta o Remei de Ca la Fresca són alguns dels músics que també reben suport de La Marfà aquest any, ja sigui en forma d'acompanyament artístic, coproducció d'espectacles o residències internacionals, per exemple.

A través del programa d'acompanyament artístic, La Marfà i la Casa de la Música del Gironès ofereixen mentoratge i suport en la contractació de serveis professionals a músics gironins en vies de professionalitzar-se. En aquesta temporada, La Marfà acompanyarà la banda de música festiva jamaicana Boom Boom Fighters & Cookah P, que acaba de publicar el seu nou àlbum; el grup arbucienc Remei de Ca la Fresca i Vichy Flock, un trio poc convencional de rap en català, que defensa una proposta divertida i ballable per a un públic jove.

Les ajudes a primers enregistraments fonogràfics, destinades a formacions de les comarques gironines que inicien la seva trajectòria i no tenen cap treball discogràfic editat, també va de bracet amb la Casa de la Música del Gironès i aquest any aniran destinades a Nun i Anna Rodrigo.

Pel que fa a les residències internacionals de creació, s'adrecen a artistes professionals catalans d'alt nivell que duguin a terme projectes conjunts amb músics internacionals. Els seleccionats en la convocatòria d'enguany són Tasto Solo, un ensemble de música antiga que treballa, en aquesta ocasió, sobre els repertoris conservats en manuscrits medievals i en les cartes de Joan I de l'Arxiu de la Corona; Hugo Arán, Márcio Faraco i Marco Oliveira, amb el projecte Cada Um Canta Uma, que reuneix aquests tres compositors i guitarristes les carreres dels quals estan estretament lligades a la música mediterrània, brasilera i portuguesa; i, finalment, el projecte del compositor Manel Ribera, per a la creació i preparació de l'obra Variacions sobre el Llibre Vermell de Montserrat, una revisió en clau contemporània del còdex montserratí per a violoncel i guitarra.

El programa de coproduccions, ofereix als artistes acompanyament i finançament a l'hora de portar a l'escenari un nou disc, projecte o espectacle i és el resultat de la col·laboració entre el centre gironí i festivals, fires, equipaments o productores, com l'(a)phonica de Banyoles o l'Auditori de Girona. Aquest any compta amb set propostes, com ara l'espectacle Jota de morir, de Marala, amb un repertori de creació sobre la mort inspirat en les músiques d'arrel i amb un pes important dels sons sintètics i la producció electrònica; el projecte immersiu Desglaç dels osonencs XY o Estop, un espectacle musical de carrer de Cor de Teatre.

Altres artistes del programa de coproduccions són Clara Peya, amb una coproducció amb l'Auditori de Girona, que a la tardor acollirà l'estrena de Corsé, un nou treball sobre el concepte de la violència de la perfecció; la trompetista i cantant Alba Careta, amb el seu tercer disc d'autoria o el projecte Hyper_O, del pianista Carles Viarnès en col·laboració amb l'artista visual Alba G. Corral, que s'estrenarà a Girona abans del seu pas pel festival Sónar.

Finalment, la darrera coproducció serà el projecte Cantareras, de la cantant i clarinetista Carola Ortiz, una revisió en clau contemporània del repertori de tradició oral de les dones de la península Ibèrica, amb sonoritats del folk, el jazz i l'electrònica.

A més, fins al 2025, l'orquestra resident de La Marfà serà la Girona Jazz Project Big Band, una formació 100% gironina dedicada a la creació en l'àmbit del jazz i les músiques improvisades dirigida pel prestigiós saxofonista i compositor valencià Ramon Cardo.

Internacionalització

Gràcies a l'acord signat el 2021 entre l'Ajuntament de Girona i l'Institut Ramon Llull, el darrer any s'han pogut desenvolupar accions d'internacionalització amb alguns dels artistes vinculats a La Marfà: Magalí Sare ha fet una residència a Portugal, Lucas Martínez Project una altra als Països Baixos, i Toassaves Ensemble a Bèlgica.

Durant el 2022, a més, també s'ha realitzat una prova pilot de Ganta 5, un projecte de creació transfronterer entre Girona i Perpinyà en l'àmbit de la música electrònica i la creació musical més contemporània, coorganitzat entre La Marfà i Flashback Le Labo. Es tracta d'un projecte de residències creuades per promoure la creació i difusió d'obres i artistes dins el territori de l'Euroregió i que va permetre fer una estada de creació i una actuació a les dues ciutats amb l'artista gironina Hiena i les rosselloneses Nour Kara i Juliette Capel.

Pròximament, s'obrirà la nova convocatòria per seleccionar els grups i formacions musicals que formaran part del Programa de suport a la creació per a la següent temporada 2023-2024.