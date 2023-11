La programació de les fires de Sant Narcís de Girona i les festes del Tura d’Olot, Les Anxovetes, El Pot Petit, Els Atrapasomnis, l’Orquestra Selvatana o l’Orquestra Internacional Maravella són alguns dels nominats en les diferents categories dels premis ARC, centrats a la música en directe. Els guardons de l’Associació de Representants de Catalunya, que s’entregaran el 29 de novembre, també han nominat els festivals de la Porta Ferrada, Neu! i Càntut, a més del Foment de Girona.

Els premis ARC han nominat 48 propostes distribuïdes en 12 categories diferents, amb noms com Triquell, Mushkaa, The Tyets, Las Migas, Buhos, Mojinos Escozios o Love Of Lesbian entre els candidats. Per segon any consecutiu la gala se celebrarà a Lleida en una mostra per descentralitzar aquest esdeveniment que reconeix la millor programació musical, artistes, gires de grups, entre d'altres.

Els nominats a la categoria d'artista o grup revelació són Triquell, La Cosina, Mushkaa i Flashy Ice Cream; a la de millor gira d'artista o grup de jazz, música clàssica o música tradicional hi ha Les Anxovetes, Alba Careta, Lucia Fumero i Irene Reig; a la de millor gira d'artista o grup d'autoria pròpia s'hi troben The Tyets, Las Migas, Mojinos Escozíos i Buhos; a la de millor gira d'artista o grup per a públic familiar, El Pot Petit, La gira dels 25 – Dàmaris Gelabert & The Grow Up Singing Band, Els Atrapasomnis, i la Tresca i la Verdesca; a la millor gira de grup de versions o tributs, Les que Fataband, La Mitjanit, Miquel del Roig i Los 80 principales; a la millor gira d'orquestra o grup de ball, l'Orquestra Internacional Maravella, l'Orquestra Selvatana, l'Orquestra 'La Saturon', i Cafè Trio.

Pel que fa a la millor gira internacional d'artista o grup, els nominats són Che Sudaka, Barcelona Gipsy balKan Orchestra ((BGKO), la Pegatina i Love Of Lesbian; a la categoria de millor periodista o programa musical s'hi troben Els Experts, Allò que no Sona, Nando Cruz i Xavier Cervantes; a la millor programació de festa major hi ha les Festes del Tura, les Fires de Sant Narcís, les Festes de Santa Tecla i les Festes de Mollet del Vallès; a la millor programació d'espai musical o sala de concerts hi ha la New Fizz de Barcelona, la Nova Jazz Cava de Terrassa, la Deskomunal de Barcelona i el Foment de Girona.

Per últim, la millor programació de festival o cicle de concerts de mitjà o gran format inclou el festival de la Porta Ferrada, el Festival Jazz Terrassa, el Festival Paupaterres de Tàrrega i el Festival Jardins de Terramar; la categoria de millor programació de festival o cicle de concerts de petit format compta amb els nominats Magnific Fest, Festival Accents, NEU! Festival i Festival Càntut. Cançons de tradició oral.

Segona edició ProARC

Per segon any consecutiu el mateix dia 29 de novembre s'han programat tres conferències divulgatives a càrrec de la Direcció General de Política Cultural, una conferència de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) i la societat d'Artistes Intèrprets i Executants d'Espanya (AIE) i finalment una xerrada que correrà a càrrec d'un dels patrocinadors i participants al ProARC.

Aquesta jornada, juntament amb la celebració dels Premis ARC, suposarà un punt de trobada entre artistes, professionals, mitjans de comunicació, entitats, patrocinadors, institucions públiques i empreses que donen vida a la música del país. En la primera edició de l'any passat hi van participar 4 empreses i 26 institucions i en l'enquesta que es va fer a posteriori per valorar-ne els resultats, el 81% de professionals va dir que va ser una trobada "molt positiva" i el 100% de les institucions van dir que els va resultar pràctic conèixer propostes i empreses per poder programar.

Enguany s'ha convidat a l'Asociación de Representats Técnicos del Espectáculo (ARTE) – associació homòloga d'ARC a tot l'Estat - a participar d'aquestes activitats.