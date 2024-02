Dos anys després de debutar en el camp de la literatura amb Bruna Brown (Fanbooks, 2022), la il·lustradora i dissenyadora gràfica empordanesa Marta Bellvehí (Palamós, 1989) torna a les llibreres amb A partir d’ara (Fanbooks), una novel·la que hibrida la narració amb text amb la il·lustració i que aborda la transició d’una parella que frega la trentena cap a la vida adulta, amb el Perú com a escenari de fons.

Com ja va succeir amb la seva anterior novel·la, A partir d’ara també parteix d’una experiència personal. «Fa uns anys vaig anar de viatge al Perú. Els paisatges que vaig veure i tot el que vaig viure allà em va inspirar molt, també perquè jo en aquella època travessava una època complicada en el personal» explica Bellvehí sobre l’origen d’un projecte que ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Girona mitjançant una beca Girona Kreas.

I com tants altres projectes, l’escriptora i il·lustradora va començar a gestar aquest llibre en els mesos de confinament. «Encara no havia sortit publicada Bruna Brown, però ja la tenia com acabada i em venia de gust continuar escrivint. En certa manera, va ser com tancar una etapa i començar-ne una altra. Amb el confinament de 2020, gairebé tots teníem més temps i enmig d’aquella època d’introspecció i de recolliment, vaig començar a pensar en aquells temes que em venia de gust tocar» recorda.

Dues veus protagonistes

La història narrada a A partir d’ara gira al voltant de la Gina i en Bernat, dos joves que s’apropen a la trentena i que mantenen des de fa anys una relació sentimental. «Fa una dècada que vaig arribar a Barcelona. Sis anys que vaig acabar d’estudiar la carrera i que vaig començar a compartir pis amb aquella noia del gimnàs que em feia riure tant. I fa tres mesos que en Bernat i jo vam decidir que ho engegàvem tot a rodar i apostàvem per nosaltres: marxem tres setmanes al Perú, i a la tornada llogarem un pis per viure junts, com tota parella respectable que s’acosta als trenta». Son les reflexions que la Gina ofereix en les primeres pàgines i que serveixen per introduir la història de dos joves que naveguen entre la rutina i l’aventura i que amb el seu viatge a l’altra banda de l’Atlàntic descobriran coses d’ells mateixos que els sorprendran.

«Tenia ganes que hi hagués dos protagonistes. M’agrada pensar que els lectors es poden sentir fàcilment identificat amb els personatges de la història. Que s’hi ficaran molt a dins. En aquesta ocasió, m’interessava parlar d’una relació i, com és natural, hi ha dues visions diferents de tot allò que passa» afirma l’autora sobre una novel·la que considera que pot «connectar» molt bé «amb gent d’entre 25 i 35 anys».

No obstant això, Bellvehí recorda que, tot i portar l’etiqueta de «literatura juvenil», el feedback que va rebre de la seva primera novel·la, Bruna Brown, «va ser més de persones que rondaven els 30 que no pas dels 16 anys».

Il·lustracions que parlen

Sobre el procés que ha seguit a l’hora d’escriure i il·lustrar la novel·la, l’empordanesa apunta que «en general, les il·lustracions van anar sortint quan la història ja estava escrita, però també n’hi ha algunes que ja tenia molt clar que volia incloure». «Volia que la majoria de les imatges ja parlessin per si soles» afegeix l’autora, que posa com a exemple d’il·lustracions que ja tenia previsualitzades «aquelles en les que els personatges surten pensatius».

Tot i això, des de bon principi tenia clars molts dels paisatges del Perú que volia que servissin d’escenari. D’aquesta manera, els lectors poden anar seguint les aventures i coneixent als dos protagonistes en una mena de diari de viatge en el qual no falten alpaques i escenaris peruans com la ciutat d’Arequipa, rodejada de volcans, el llac Titicaca i, per descomptat, el Machu Picchu, una de les principals joies arquitectòniques de l’imperi inca.