La diada de Sant Jordi tornarà a la Rambla de Girona quatre anys després. Després d’un any en blanc per la pandèmia i tres a la Devesa per les mesures contra la covid, l’Ajuntament ha decidit tornar la celebració al Barri Vell per la demanda dels gremis de llibreters i floristes de la ciutat.

Ho farà, això sí, agafant més espai per esponjar les parades i reduir les aglomeracions que es formaven durant les diades prèvies a la crisi sanitària. A la plaça de Catalunya s’hi instal·laran els estands de llibres i flors, mentre que les entitats sense ànim de lucre i els centres escolars s’ubicaran entre la Rambla, el pont de Pedra, el carrer de Santa Clara i el carrer Nou. Fins al 2019, el darrer any que Sant Jordi es va celebrar al Barri Vell, els llibreters s’estenien al llarg de la Rambla de la Llibertat i les floristeries entre el Pont de Pedra i la plaça de Catalunya. Ara tots estaran a la plaça, fins ara ocupada pels centres educatius i entitats. Amb aquesta mesura el consistori vol donar més espai al sector professional per «afavorir-los l’activitat en un dia clau». Segons la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis, el canvi d’ubicació permet «mantenir el millor que ens oferia la Copa, que és guanyar més superfície per a les parades i els visitants, i fer realitat la voluntat dels professionals i dels veïns de recuperar el centre com a escenari d’una diada tan celebrada». El termini per a presentar instàncies per a instal·lar parades la diada de Sant Jordi estarà obert fins el 12 de març. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona