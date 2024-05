La Iaia tornarà als escenaris a l'(a)phonica de Banyoles

La Iaia, el trio de Vic format per Ernest Crusats, Jordi Casadesús i Jordi Torrents, tornarà als escenaris per celebrar els deu anys de la publicació del seu segon disc, 'On és la màgia?' (Musica Global). Ho farà amb quatre únics concerts a Banyoles, Olost, Ciutadella i Barcelona entre el juny i el desembre i reeditarà en vinil l'àlbum incorporant-t'hi tres cançons inèdites creades el 2014 i que mai van veure la llum. Així ho han anunciat en una entrevista a RAC1, en què han precisat que no preveuen un retorn estable: "no és el moment, tot i que la vida és imprevisible i qui sap què passarà a mitjà o llarg termini".

El primer concert de la banda, que es va donar a conèixer amb 'Les ratlles del banyador' (Musica Global), serà el 29 de juny a l'(a)phònica de Banyoles. El seguiran, el 13 juliol, una actuació al Cantilafont d'Olost (Lluçanès); una el 6 setembre a la sala Jazzbah de Ciutadella (Menorca); i tancaran la gira de celebració de la dècada d''On és la màgia?' el 4 de desembre a l'Apolo de Barcelona, en el marc del cicle Vida Records & Friends. Les entrades ja estan a la venda.

A més, ja es pot prereservar el vinil, amb les tres noves cançons, 'Màgic! Màgic!', 'El nen de les estrelles II' i 'Tu i els teus rínxols', que completaran el disc, que passa a tenir tretze cançons. Les peces inèdites es van gravar juntament amb la resta del disc durant la gravació a l’estudi de Paco Loco, però van ser descartades per diferents motius en la publicació final. Mesclades al mateix moment que la resta, però masteritzades de nou, només s'incorporaran en el vinil i no formaran part de la versió digital de l'àlbum.