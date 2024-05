Salt acull una nova edició de l'Inevitable, el festival d'arts comunitàries del poble

L'INEVITABLE, el Festival d'Arts Comunitàries de Salt està a punt per obrir el teló. La segona edició tindrà lloc del 17 al 19 de maig en diferents espais de la vila. Es tracta d'un festival que neix originalment del Grup de Treball de Cultura del projecte de Som de Salt, la Comunalitat Urbana de Salt, i que després de la seva primera edició s'ha consolidat com una iniciativa que treballa per democratitzar l'accés a la cultura en el municipi. Al llarg de tres dies, diferents espais del poble com el passeig Ciutat de Girona, la plaça de la Llibertat, el Parc Monar, el Casal Cívic i Comunitari Salt - Les Bernardes o l'Ateneu de Salt s'ompliran de propostes de diferents disciplines artístiques que oferiran espectacles, concerts, xerrades i iniciatives populars obertes a un públic de totes les edats.

Aquest festival neix l'octubre de 2022 després que un grup de veïnes i veïns del poble detectés la necessitat de destruir les barreres d'entrada que sovint conflueixen amb les propostes culturals. A partir de moltes reunions i trobades setmanals, es va gestar L'INEVITABLE, un festival autogestionat creat per fer arribar la cultura a tota la població amb propostes adaptades a l'espai públic. Totes les activitats són gratuïtes i es fan a l’espai públic. Després de la bona acollida de la primera edició, el festival continua caminant i fa una passa més amb aquesta nova convocatòria.

Un altre element que caracteritza el festival com a comunitari és el fet de programar artistes locals i multidisciplinaris, ja que es dona espai a propostes nascudes a Salt i fetes per gent del poble. Es prioritzen les propostes del municipi per tal de facilitar la dinamització cultural entre la comunitat i els artistes locals. La idea és deixar de mirar enfora i començar a mirar cap endins. I, això, té molt de sentit fer-ho a Salt perquè és un poble amb una diversitat i riquesa cultural immensa que clarament no queda mai representada a les propostes culturals ni tampoc dalt dels escenaris.

Dins la quinzena de propostes artístiques, es compta, per exemple, amb la participació deles bandes de música de les escoles públiques de La Farga i El Gegant del Rec; alumnes del Grau d’Arts Escèniques de l’ERAM o, fins i tot, el grup de dansa aèria format per les alumnes de la companyia de Les Estampades, també de l’Ateneu. Tot i això, un dels plats forts del festival és sens dubte la taula rodona Les arts com a eina de transformació social d’un territori que es farà el dissabte 18 de maig i que comptarà Amb Xamfrà, centre de Música i Escena del Raval i l’equip de L’INEVITABLE.

Així i tot, més enllà d’oferir tres dies de programació artística, un dels principals objectius de L’Inevitable també és crear impacte en la vida social del poble, que es creïn xarxes comunitàries entre artistes i veïnes. Per això és imprescindible garantir espais de trobada on poder treballar i assegurar, així, la continuïtat del festival al llarg del temps, ja que implicar als saltencs i saltenques en la creació i execució del projecte crea sentiment de pertinença i ganes de voler tirar endavant la proposta.

A partir d’avui mateix ja es pot consultar la programació al web oficial del festival, festivalinevitable.cat.

Som de Salt: l'impuls de projectes de proximitat

Som de Salt és una de les 22 Comunalitats Urbanes existents a Catalunya, unes ajudes econòmiques per a projectes bianuals finançades pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat que ofereixen per a potenciar les xarxes econòmiques locals. Està impulsat per l’Ateneu Popular de la Coma Cros tamb el suport d’altres entitats saltenques.