Una pintora de Palamós participa en una exposició col·lectiva a Madrid

Cesia Bojorquez, artista hondurenya que resideix a Palamós des dels 6 anys, està participant amb 4 obres en una exposició col·lectiva al Centre Municipal de les Arts d'Alcorcón en homenatge a Pablo Zelaya Sierra, considerat el pare de l'art modern al país centreamericà. Bojorquez forma part de la Xarxa de Pintors Hondurenys a Espanya, que engloba 12 artistes que resideixen en diversos punts de l'Estat i que participen en la mostra amb 48 obres.

L'artista palamosina participa en l'exposició, inaugurada el 5 de juny i que s'allargarà fins al 20 de juliol, amb les obres pintades a l'oli "Danza", "¿Quién mira a las Honduras?", "Intercambio" i "Al toll del somni", en la qual, segons la pintora, "expresso la dualitat que hi ha dins meu per, d'una banda, l’enyor al meu país natal, i, de l'altra, l’amor i gratitud que sento per Catalunya, convertint-se aquesta en la meva pròpia terra".

Formació des dels 9 anys

Bojorquez es va formar des dels 9 anys amb la pintora paisatgista Carme Payet i es va graduar en Belles Arts a la Universitat de Barcelona. Actualment pinta, dibuixa i fa escultura tèxtil per, segons explica, "mostrar les meves emocions i preocupacions, les de les persones del meu voltant i la meva visió de les crisis socials que pateix Hondures".