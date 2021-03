Bodegas Roda presenta el Sela 2018,nova anyada del seu vi més jove, fresc i atractiu. De color cirera fosca amb una aroma primària potent, afruitada, que recorda la maduixa i la cirera. Notes de torrats molt subtils procedents de les botes de criança. En boca és fàcil, saborós, amb una estructura senzilla i els tanins molt ben integrats i una acidesa que li proporciona un llarg i elegant darreregust. Elaborat amb un 95 % de raïms de la varietat riojana Tempranillo, amb dues petites aportacions de Garnatxa i Graciano que el fan més complet i sedós. És un vi per gaudir de l'elegància dels vins de Bodegas Roda en la seva versió més juvenil. «Viticultura sostenible en ceps podats en vas de 15 a 30 anys», tal com especifica la informació del celler. Criança de 12 mesos en botes de roure francès que li proporcionen la característica de modernitat. Recomanat per a tapes i platillos, i molt adequat per acompanyar graellades de carn, servit una mica fresc.

El celler elaborador: Bodegas Roda, situat al barri de l'Estació d'Haro, dins la Denominació d'Origen Qualificada Rioja, va ser creat als anys vuitanta del segle passat amb la intenció de crear un nou concepte dels vins de Rioja, amb una visió innovadora i la voluntat de crear vins d'alta qualitat. És un projecte liderat per Agustín Santolaya. Elaboren també vins premium amb les marques Roda i Cirsion. Tots els seus vins porten a la contraetiqueta un codi bidi per accedir a un vídeo-tast amb tota la informació detallada del vi. El sommelier Ferran Centelles el considera un dels 100 vins que no et pots perdre.

Any: 2018

D.O.: Rioja

Raïm: Tempranillo, Garnatxa i Graciano

Graduació: 13,5º

Preu aproximat: 17 €