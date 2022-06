Minerals i bales

E l seu somni de ser reporter de guerra l’ha complert escrivint sobre matèries primeres, fet que el va portar a conèixer la Bagdad del bloqueig a Hussein, la Líbia de la rebel·lió contra Gaddafi i multitud de països de l’Àfrica que assorteixen el planeta de minerals sota el xiulet de les bales.

D esprés d’estudiar Periodisme a Navarra, es va especialitzar en informació econòmica. Un dia va veure una operació de compra de cru amb una trucada i va orientar la seva carrera a aquest sector. Des de fa 20 anys informa sobre matèries primeres des de Londres, abans per a Financial Times i ara per a Bloomberg.