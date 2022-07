Els micropobles surten a escena

Aquest festival demostra que la cultura ens uneix i ens enforteix com a territori, perquè té la filosofia de connectar persones i recursos, i de fer més amb menys». Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs, fa aquest comentari elogiós sobre el Fastt, el certament que entre el 7 i el 17 de juliol portarà a vuit micropobles de l’Alt Empordà espectacles d’arts escèniques de companyies consolidades i d’altres d’emergents però de qualitat contrastada. Bosch afegeix que per als micropobles (municipis de menys de 500 habitants) «és molt difícil programar espectacles culturals de qualitat, i en canvi el Fastt ens dona l’oportunitat de fer-ho gràcies a la col·laboració entre nosaltres i a un equip molt professional que s’encarrega de la part tècnica, de la comunicació, de la logística, de la localització i contractació de les companyies, etc.»

Al capdavant d’aquest equip tècnic hi ha Rebecca Alabert, directora del festival i veïna precisament de Garrigàs, que explica sobre l’origen del certamen que «quan vam arrencar hi havia poques activitats de teatre, d’arts escèniques en general, i en canvi sí que hi havia en el nostre entorn una oferta musical molt consolidada. És per això que vam optar per les arts escèniques, amb l’objectiu de fer arribar una programació alternativa d’espectacles a municipis que per les seves característiques tenen en general dificultats per dissenyar una programació cultural pròpia».

El Fastt va néixer el 2013 com a Fast, i aquest és el tercer any en què es repeteix el format actual, si bé amb la participació de més municipis i sense les restriccions derivades de la pandèmia de les dues últimes edicions. «Ja en tenim ganes, encara que també és cert que la pandèmia ens va donar visibilitat perquè hi havia poques activitats, i com que les nostres són sempre a l’aire lliure...».

A l’hora de resumir la història del festival, els seus responsables comenten que «neix el 2013 de la mà de l’Associació FAST, un col·lectiu de persones amb un gran sentiment d’identitat territorial que formen part de diferents entitats que de forma continuada treballen per la cultura i el patrimoni català». Aquesta entitat va organitzar el festival durant cinc anys a l’era del Mas Gironí de Garrigàs, on se celebraven tots els espectacles programats: «Durant aquests cinc anys el festival ha ofert múltiples propostes escèniques en les quals es dona veu tant a companyies consolidades com emergents». La proposta va quedar aturada dos anys fins que es va recuperar el 2020, ja rebatejat com a Fastt, i «se celebra una edició de transició, amb mesures de seguretat per la Covid-19, però deixant entreveure un nou format de programació en xarxa entre tres micropobles: Garrigàs, Siurana i Palau de Santa Eulàlia. L’edició passada el Fastt s’expandeix per sis micropobles i consolida el nou format, amb l’objectiu de continuar creixent i acostant la cultura a les zones rurals».

Aquest 2022 ja són vuit els micropobles que participen en el Fastt: Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum, Vilaür, Ordis i Vilanant. En tots ells se celebraran espectacles del festival, que arrencarà aquest dijous, dia 7 de juliol, a Garrigàs amb una cercavila, a les 8 del vespre, a càrrec de la colla de la geganta La Curcullera de Palau de Santa Eulàlia i de la colla del Dragó l’Esparrec de Vilaür. I a continuació, a Garrigàs mateix, la companyia Circ Bover oferirà el primer espectacle del certamen, que continuarà divendres, dissabte i diumenge, i de dijous a diumenge de la setmana següent, amb funcions en cadascun dels micropobles participants.

«Hi ha espectacle pensats per ser representats a l’aire lliure i d’altres creats per a una sala però que els adaptem. I amb molta varietat d’estils, del circ al teatre de text clàssic, del clown al cuplet...», assenyala Rebecca Alabert, que entre d’altres destaca la representació d’El bon policia de Santiago Rusiñol a Siurana, l’espectacle Parné, que Glòria Ribera portarà a Ordis, o Paraules que trenquen ossos, una proposta que porta un grup reduït de persones amb els seus mòbils a dins del bosc, de nit, i que es farà en dues sessions a Vilaür.

Rebecca Alabert es mostra també molt orgullosa de la possibilitat que dona el Fastt als veïns dels municipis on se celebra (encara que també està obert a persones d’altres localitats) de participar en el procés de creació d’un espectacle: «És el tercer any que fem el taller ‘Micropobles a escena’, en el qual una companyia professional guia voluntaris amb inquietuds en aquest camp en la creació i assaig d’una peça, que es representa l’últim dia del festival». Aquest any ha estat seleccionat el col·lectiu escènic Eléctrico 28, especialitzat en teatre de carrer, i el muntatge que es prepararà en el taller que es farà entre el 13 i el 16 de juliol es podrà veure en des funcions el diumenge 17 a Vilanant, abans de l’espectacle de cloenda del festival, en aquest cas dedicat a la música swing.

Aquesta participació dels veïns en el festival és molt important per a Rebecca Alabert i per a Pilar Bosch. Segons l’alcaldessa, «em sembla una iniciativa pionera i molt important, perquè en un micropoble també hi pot haver gent que tingui inquietuds artístiques, i aquesta és una manera de canalitzar-ho. La directora del festival diu també que «treballem amb els veïns i amb les veïnes no només en el taller, la idea és que puguin participar de manera directa en el festival. És per aquest motiu que hi ha una comissió de veïns amb la qual fem reunions al llarg de l’any per organitzar-nos. Que ens expliquin curiositats, coses concretes dels municipis, etc.».

Tot plegat serveix, segons Rebecca Alabert, per «contribuir a donar visibilitat a aquests municipis tant per a la gent dels mateixos pobles participants en el festival, com per a persones de fora, que interessades en una funció que en la majoria dels casos no s’han pogut veure per aquí, s’acosten a un poble que no coneixien».

La proposta es complementa amb una oferta gastronòmica al mateix lloc del festival que permet als interessants «venir al poble, conèixer-lo, menjar o beure alguna cosa i assistir a un espectacle. Un pla prou interessant», creu Pilar Bosch, que a més destaca l’al·licient que les funcions suposen per als veïns dels municipis.

Rebecca Alabert es mostra satisfeta dels resultats de les dues primeres edicions: «Tant des del punt de vista organitzatiu com d’assistència. Vam tenir dos espectacles amb tot venut, i la majoria amb més del 80% d’afluència. I a més tenim la percepció que els pobles se’l fan cada cop més seu, hem crescut en municipis, hi ha un bon ritme d’inscripcions al taller ‘Micropobles a escena’, i el fet que la programació sigui més diversa també implicarà segurament un públic mésvariat».

A més de tot això, Pilar Bosch remarca que el certamen afavoreix la col·laboració entre els municipis implicats: «Ens anem reunint durant tot l’any, ens ajudem per cobrir les necessitats de cadascun, i aquesta és una via per enfortir els vincles», diu. Rebecca Alabert comparteix l’argument i postil·la que «crear xarxa entre els pobles i compartir recursos és primordial per a nosaltres i per a ells mateixos perquè s’acostumen i ho poden fer en més àmbits».