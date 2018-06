Universitat d'Estiu sobre la sostenibilitat alimentària

La Universitat d'Estiu de Mercabarna tindrà la sostenibilitat de la cadena agroalimentària com a tema principal en la seva primera edició. L'objectiu de la trobada –entre empresaris del sector de l'alimentació, universitaris i equips d'investigació- és promoure la cooperació, la transferència de coneixement i el networking entre els participants i compta amb la col·laboració de l'Associació d' empreses del gran consum (AECOC) i de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (ESAB-UPC).

La Universitat, que se celebrarà del 2 al 6 de juliol, vol aportar un coneixement actualitzat sobre els principals reptes del sector agroalimentari, per això compta amb un professorat format per docents, investigadors i professionals en actiu. El curs, que està totalment subvencionat per Mercabarna, va dirigit a dos col·lectius: professionals de PIMES i tècnics d'empreses del sector agroalimentari, i estudiants de 4t curs de graus d'enginyeries tècniques de ciències ambientals i biològiques, de química i economia, així com a estudiants de màster de les àrees esmentades.

Al llarg dels seus cinc dies de durada es tractarà el desenvolupament sostenible en el context europeu, la innovació tecnològica aplicada a processos, els productes i serveis a la cadena alimentària i la gestió dels recursos i solucions integrades en supply chain, entre d'altres. Els més de 20 ponents participants són professionals de referència dins dels seus respectius sectors d'activitat. Per posar uns exemples, a la Universitat hi participarà el director de 5G del Barcelona Mobile World Capital, Carles Cuffí; el director d'Associacions i Relacions Institucionals de la FAO, Arturo Angulo; el director de Marketing de la Indústria de Productes de Consum per a Europa, Orient Mitjà i Àfrica de Siemens, Eduard Marfà; el director de Comunicació de la Fundació Fòrum Ambiental, Julio M. Panizo, o la directora de Marketing digital i Comunicació orientada a resultats i Reputació d'ISDI, Coque Pons.

D'altra banda, el Departament d'Ensenyament té la voluntat d'establir a Agramunt (Urgell) una oferta formativa vinculada amb l'elaboració del torró. Ho va anunciar dijous el conseller Josep Bargalló en una visita als centres educatius del municipi on ha volgut posar de manifest que aquest sector productiu «no té una oferta formativa clara». Bargalló posa com a exemple el model que s'està seguint a l'Institut Mollerussa on la Formació Professional «està molt lligada amb les empreses potents del municipi i la comarca», ja que hi ha cicles relacionats amb l'activitat agropecuària, l'hípica i també la pedra natural.