La cooperativa Som Energia trasllada la seu per créixer fins als 90 treballadors en 2 anys

La cooperativa gironina Som Energia es prepara per a un nou salt. L'empresa traslladarà la seva seu al llarg del juliol per instal·lar-se en un nou emplaçament dins del mateix Parc Científic i Tecnològic de la UdG. El motiu: l'espai se'ls ha quedat petit pel ràpid creixement que han tingut i perquè els plans de desenvolupament preveuen que en dos anys s'arribarà a més de 90 treballadors.

En l'actualitat, segons fonts de l'empresa, compten amb més de 50 treballadors i la previsió per als plans de 2018-2020 és contractar fins a 36 treballadors més. Per això, la cooperativa d'energies renovables s'instal·larà a l'edifici Airborne, companyia amb qui compartiran espais.

La cooperativa compta només amb instal·lacions professionals a Girona, on els tècnics ocupen un despatx. El passat gener ja van advertir que el creixement que s'estava produint obligava a augmentar el departament d'atenció als socis.

El descontentament del tracte que reben de les grans empreses elèctriques, la preocupació mediambiental i l'interès creixent per les energies renovables, juntament amb qüestions econòmiques són els principals motius pels quals projectes com Som Energia estan creixent notablement. El 2016 es va ampliar amb 50 milions d'euros l'emissió de capital social voluntari per impulsar nous projectes de generació renovable arreu del territori durant els següents tres anys.

Les previsions per al 2017 es van superar: es van facturar 31 milions d'euros i es van prestar serveis a 62.100 llars i empreses. Per al 2018, la cooperativa preveu passar de 30 a 50 milions d'euros de facturació. Cada any s'han anat complint les previsions de creixement pel que fa a facturació, però també a la prestació de servei: aquest any es preveu portar energia verda fins a 80.000 llars i empreses. En l'actualitat, ja s'han arribat als 77.000 clients i són ja 48.000 socis. Es calcula que aquest mateix any se situarà entre les 100 primeres empreses gironines en facturació en superar els 50 milions d'euros.

Som Energia és una cooperativa de consum i producció d'energia verda sense ànim de lucre que va néixer el 2010 amb el ferm propòsit de canviar l'actual model energètic cap a un de 100% renovable i democràtic. Durant l'últim any, més de 3.000 famílies i organitzacions, amb una inversió de 3 milions d'euros, han posat en marxa iniciatives d'autoconsum col·lectiu a través de la Generació kWh, que els permet obtenir electricitat 100% renovable a preu de cost, un preu que, a més, és inferior a qualsevol altre tipus de producció amb combustibles fòssils i nuclears.