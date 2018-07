UP avisa de pràctiques anticompetitives al sector lleter

Unió de Pagesos (UP) adverteix de la «greu» crisi que viu la ramaderia de llet catalana i exigeix a l'Administració mesures «contundents» per salvar el sector i, és que, segons el sindicat, des del 1992, a Catalunya han plegat el 88% de les granges lleteres. Per fer front a aquesta situació, Unió de Pagesos demana a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que investigui si es podrien estar produint pràctiques anticompetitives, tenint en compte el baix valor dels preus de la llet a l'estat espanyol registrat el darrer any -tot i ser-ne deficitari-, en relació amb els preus que s'han observat a la resta de la UE, que ha registrat grans oscil·lacions de preu i contrasta amb l'escassa variabilitat a Catalunya i a la resta de l'Estat. A la vegada, l'organització agrària també reclama que s'aturi la implantació de grans granges lleteres, ja que «aquest nou model amenaça la subsistència de centenars d'explotacions». Segons l'Observatori del mercat de la llet de la Comissió Europea, en els darrers 12 mesos, el preu de la llet a l'Estat espanyol s'ha mantingut poc variable, entre els 30,1 i els 31,94 euros els 100 quilos, tot i que puntualment ha arribat als 32,52 euros. En canvi, els preus mitjans a la Unió Europea durant el darrer any s'han situat entre els 33,34 i els 37,92 euros els 100 quilos. De la mateixa manera, els grans productors de llet de la UE han registrat preus molt més alts que els de l'Estat espanyol, en arribar a màxims de 39,24 euros a Dinamarca, 40,52 a Alemanya, 36,60 a França, i 41,75 a Holanda, tot i que són excedentaris, mentre que la producció espanyola és deficitària respecte al seu consum. Des d'UP recorden que la CNMC va imposar el 2015 una sanció de 88 milions d'euros al Gremi d'indústries làcties de Catalunya, un seguit d'empreses del sector, i a l'Associació d'empreses làcties de Galícia, per pràctiques anticompetitives dutes a terme entre els anys 2000 i 2013. El 1997, com a resultat d'una altra resolució, es va multar amb 15 milions de pessetes la Federació Nacional d'Indústries Làcties i 48 empreses per les mateixes raons. UP exigeix a la CNMC que investigui «si la gran distribució ha pogut incórrer en col·lusió tàcita en competir pel baix preu de la llet, que sovint utilitza com a producte reclam», cosa que «perjudica la resta de la cadena fins el productor. La pràctica de tenir en compte el preu dels competidors, a l'hora de fixar el preu al consumidor, pot portar, sense necessitat que hi hagi acord explícit de preus, a una situació equivalent», segons UP, que també adverteix que el sector es troba en una nova fase de destrucció del teixit productor a Catalunya i en responsabilitza, en gran part, a la implantació de grans granges lleteres amb el vistiplau dels governs.