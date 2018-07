Bons verds pioners entre les empreses espanyoles

L'emissió de bons verds i sostenibles a Espanya ha passat de gestionar amb prou feines 80 milions d'euros l'any 2002 als 185.423 milions d'euros captats l'any 2016, després de créixer solament en aquest exercici un 17%. Segons l'Observatori d'Inversió Socialment Responsable (ISR), Iberdrola, Grup Siro, Naturgy, Xarxa Elèctrica d'Espanya (REE) i BBVA, són els principals actors a Espanya del creixement experimentat en la cerca de finançament sostenible. El punt d'inflexió, no solament a Espanya, sinó en la resta del món, va ser l'Acord de París de 2015, a través del qual, fins a 195 països es van comprometre a frenar el canvi climàtic produït per l'emissió de gasos d'efecte hivernacle amb la finalitat que la temperatura de la Terra no s'incrementi en més de dos graus centígrads.En els primers cinc mesos de 2018, d'acord amb les dades de l'EAE Business School, les empreses i administracions espanyoles han emès un total de 4.450 milions d'euros en bons verds, una xifra que, malgrat l'augment experimentat en els últims anys, es troba per sota del captat en el mateix període de 2017, quan es van emetre 5.000 milions d'euros, després d'incrementar-se un 80% en relació a un any enrere. Entre les principals companyies espanyoles que han estat pioneres en l'emissió d'aquest tipus de crèdits es troba Iberdrola. L'elèctrica va começar l'any 2014 a emetre bons verds i ja acumula 6.700 milions, convertint-se, així, en un dels majors emissors privats de bons sostenibles del món. A més, el passat mes de gener, Iberdrola va tancar l'operació de crèdit sostenible més gran signada fins avui a tot el món, per un import total de 5.300 milions. També BBVA s'ha convertit en un dels principals actors per a l'emissió de bons vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), com a pas necessari per emetre els seus propis bons.