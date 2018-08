2.525 € a l'any en menjar i beguda

l ministre d'Agricultura, Luis Planas, va presentar, a la seu del Departament, l'Informe del consum d'alimentació a Espanya 2017, en el qual es recullen les dades de consum i despesa domèstica dels espanyols en alimentació i begudes, incloent-hi aquest any informació detallada sobre el consum fora de la llar. A més, i com a complement a tot l'anterior, l'informe inclou les últimes dades disponibles del rebuig alimentari generat a les llars espanyoles, així com informació sobre els usos dels aliments i els principals hàbits de compra.

D'acord amb les dades de l'informe, la despesa total en alimentació durant 2017 va ascendir a 102.584,72 milions d'euros, el que significa un increment del 3,6% respecte al 2015, corresponent el 80,4% a la compra d'aliments i el 19,6% restant a begudes fredes i calentes. L'informe presenta les dades de l'evolució del consum total en alimentació i begudes, des de 2009, exceptuant l'any 2016, a causa d'un canvi de metodologia en la quantificació del consum extra domèstic.

Els aliments que suposen un major volum del consum total són les verdures i hortalisses, amb un consum per càpita de 101,2 kg per persona i any, seguides per la fruita, consumida principalment a casa, amb 96,4 kg per persona anuals, i en tercer lloc la carn fresca, amb 42,6 kg/persona/any.

La despesa total de les llars espanyoles en alimentació va ser de 67.490,78 milions d'euros, fet que suposa un increment del 0,6 per cent respecte a l'any anterior (2016). Per categories, destaca la importància dels productes frescos a l'alimentació de les llars, que suposen el 39,9% del volum i el 43,8% del pressupost total destinat a l'alimentació.

Es constata la importància de productes com les fruites i hortalisses i les patates fresques, juntament amb la llet i derivats. Pel que fa a les begudes, les dades mostren un augment en el consum de l'aigua envasada, i les cerveses, i un descens en el cas de les begudes refrescants, els sucs i nèctars i les begudes espirituoses, així com els vins amb DOP/IGP. Pel que fa als establiments de compra, el supermercat és el canal preferit pels consumidors, representant el 47,3 per cent de les compres de productes d'alimentació. No obstant això, les llars prefereixen acudir al comerç especialitzat per adquirir productes frescos. La compra per Internet de productes d'alimentació se situa en l'1,2% del volum de les compres totals d'alimentació per a la llar, per tant, es mostra com un canal amb alt potencial de desenvolupament.

Durant l'any 2017, més de la tercera part de la despesa total en alimentació i begudes es va realitzar fora de la llar. La despesa en aliments, begudes fredes, begudes calentes i aperitius fora de la llar va ser de 35.094.000 d'euros, el que equival a 3.896,6 milions de kg-litres i prop de 8.327,5 milions de consumicions en termes més generals.

Si tenim en compte cada tipus de consum, el comportament és molt divers segons el grup de productes contemplat, doncs l'elecció varia enormement en funció de l'ocasió de consum (àpats principals, entre hores, etc.), l'entorn (sols, amb amics, amb família, amb companys de treball), o el grup d'edat. Així es pot destacar la bona evolució en general de begudes fredes com la cervesa i l'aigua, mentre que hi ha productes, com vins i caves, que durant l'any 2017 perden intensitat de consum.

L'informe sobre consum a Espanya 2017, inclou també un apartat en el qual s'estudia l'evolució del rebuig alimentari. De les seves dades es desprèn que el 2017, les llars espanyoles van tirar a les escombraries 1.229 milions de quilos d'aliments, fet que suposa 23,6 milions de quilos setmanals. Es constata una major conscienciació de les famílies en la lluita contra el malbaratament alimentari, ja que aquesta xifra suposa una reducció del 5,7 per cent respecte al període anterior, és a dir, es van tirar a les escombraries 74,5 milions de quilos menys. El 87,5 per cent del total d'aliments tirats a les escombraries es correspon amb aliments desaprofitats per les llars tal qual els van comprar. Un 20,7% del que comprat acaba a les escombraries.

D'altra banda, el 12,5 del rebuig correspon a les restes de plats cuinats a la llar. Els plats base llegums, els plats base carn i les sopes, cremes i purés són les receptes que més acaben en les escombraries.

El Panell d'usos evidència els canvis i tendències en el comportament del consumidor. S'hi constata que els canvis i la simplificació del menú construeixen un nou context en els àpats i en els sopars, on la versatilitat és la clau en el consum. Evidència, també, els canvis i tendències en el comportament del consumidor. S'hi constata que els canvis i la simplificació del menú construeixen un nou context en els àpats i en els sopars, on la versatilitat és la clau en el consum.

Quant als hàbits de compra, les enquestes del Baròmetre del clima de confiança del sector agroalimentari, indiquen que els consumidors segueixen triant els establiments on comprar aliments i begudes en funció de la seva proximitat, la qualitat dels productes i els bons preus a part d'ofertes.

S'observa també un lleuger augment de la presència de marques del distribuïdor en detriment de les marques de fabricant, encara que els consumidors els resulta indiferent, i no solen deixar de comprar a un establiment perquè aquest hagi eliminat determinades marques. D'altra banda s'observa que la proporció de consumidors que elaboren llistes de la compra es manté en valors similars a anys anteriors, tot i que s'aprecia una tendència lleugerament decreixent pel que fa a comprar només els productes inclosos a la llista.

Trobem a faltar que els consumidors no escullin els productes tenint en compte l'origen, o almenys l'informe no ho recull.