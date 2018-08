Europa no veu motius per compensar els afectats per la resolució del Popular

La Junta Única de Resolució (JUR) ha decidit de manera preliminar no compensar els accionistes i creditors del Banc Popular afectats per la resolució de l'entitat l'any passat perquè un informe ha conclòs que haurien patit pèrdues més grans si s'hagués seguit un procediment nacional d'insolvència. «La JUR decideix de manera preliminar, sobre la base de les conclusions de l'informe 'Valoració 2' que no té intenció de pagar una compensació a antics accionistes i creditors del Banc Popular afectats per la decisió de resolució», explica la institució europea.

Els clients del Banc Popular amb dipòsits de més de 100.000 euros haurien perdut en l'escenari més desfavorable 14.000 milions d'euros si s'hagués triat una liquidació a l'ús en lloc de la resolució, que solament va generar pèrdues a accionistes i forquilles de deute subordinat.

Segons l'últim informe sobre la resolució del Popular, publicat per la Junta Única de Resolució (JUR), una liquidació, en el millor dels casos i després d'un període de set anys, hauria reduït les seves pèrdues a 3.300 milions, mentre que amb la resolució van sortir intactes.

Els creditors de renda variable i subordinats, que estan en primera línia a l'hora de atir quitances en un procés concursal, haurien perdut en tots els casos el 100% dels seus drets, la qual cosa suposa que els afectats per la resolució haurien vist esvair-se de totes maneres el total de la seva inversió.

Per tant, atès que els afectats no van rebre un tracte pitjor amb la resolució, la JUR ha decidit de forma preliminar que no tenen dret a compensació. L'informe elaborat per la consultora Deloitte assenyala que la liquidació de l'entitat hauria costat entre 23.400 milions i 34.100 milions d'euros, xifres molt superiors als 11.400 milions que va costar la resolució, i que van pagar íntegrament accionistes i forquilles de deute subordinat.