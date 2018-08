Catalunya, la tercera comunitat que més recursos aporta al finançament

Catalunya va ser el 2016 la tercera comunitat en aportació de recursos tributaris per càpita al sistema de finançament autonòmic, mentre que va ser la desena en recursos rebuts.

Així ho reflecteix la liquidació del model de finançament d'aquell any publicada pel Ministeri d'Hisenda, que per setè any consecutiu col·loca Catalunya per sota de la mitjana en el rànquing de comunitats de règim comú, segons va informar ahir el departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat.

En concret, Catalunya se situa 19,2 punts per damunt de la mitjana en recursos aportats, amb 2.663 euros per habitant, mentre que la posterior redistribució la situa 1,7 punts per sota, amb 2.380 euros per càpita.

La mitjana d'aportació de les comunitats al sistema va ser de 2.233 euros per persona, mentre que la mitjana dels recursos rebuts va ser de 2.422 euros. Segons el Govern, 2016 va ser el setè any consecutiu en el qual Catalunya va rebre una quantitat de recursos inferior a la mitjana.