Adif demana 600 milions al BEI per finançar millores a la xarxa de Rodalies

Adif ha sol·licitat un préstec al Banc Europeu d'Inversions (BEI) d'uns 600 milions d'euros per finançar millores a les xarxes de Rodalies d'Astúries, Barcelona, Madrid, Santander i València.

El pressupost de les obres per les quals Adif ha demanat finançament ronda els 1.524 milions d'euros, segons consta a la pàgina web de l'organisme financer.

Els treballs comprenen la renovació i modernització d'obres civils, vies, electrificació i senyalització; millores de seguretat, com, per exemple, eliminació de passos a nivell, i accessibilitat d'estacions.

En la seva majoria, les millores es duran a terme sobre infraestructures ja existents. L'objectiu és elevar l'atractiu dels serveis ferroviaris suburbans per impulsar que els usuaris optin pel tren per als seus desplaçaments en lloc del transport per carretera, amb «beneficis ambientals», van dir.