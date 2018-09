Surten al mercat les10.000 ampolles de vi de les vinyes cultivades a Riu de Cerdanya

L'oferta vitivinícola a la Cerdanya creix. Després de diverses experiències en els darrers anys, acaben de sortir al mercat 10.000 ampolles del vi Indret, cultivat a Riu de Cerdanya. Es tracta d'un projecte que ha unit, en l'àmbit personal, el president d'honor de Freixenet, Josep Ferrer, i l'ideòleg del projecte, l'enòleg Josep Buján, que l'ha implementat. El resultat ha estat més que positiu: un vi elaborat amb raïm parellada i moscatell de gra petit.

Es tracta d'un projecte iniciat l'any 2014, amb l'afany de Buján i de Ferrer d'experimentar i treballar en diverses zones geogràfiques. Riu de Cerdanya, a gairebé 1.200 metres d'altitud, és un bon lloc per temptejar i provar quina és «la influència del canvi climàtic» en el món de l'enologia, un dels principals objectius, amb la voluntat de «portar varietats de vi i cava a zones aparentment menys proclius, a zones altes», segons explica l'impulsor d'aquest projecte.

Després d'un assaig inicial, els capdavanters del projecte van decidir fer una plantada de ceps de les varietats d'espumós de muntanya (d'altura), parellada, moscatell de gra petit i pinot noir, feta en dues fases, els anys 2015 i 2016. En total, 5 hectàrees on hi ha plantats uns 22.200 ceps. Finalment, aquest mes d'agost han pogut aconseguir el primer vi moscatell i parellada, un «vi jove i genuí»: «Som autèntics de la Cerdanya, ja que hem volgut que tingui totes les particularitats de la comarca», explica Buján.

El fet de quedar fora de la Denominació d'Origen (DO) Cava, «en terra de ningú», diu l'ideòleg, els ha obligat a donar credibilitat al producte d'alguna altra manera. Per aquest motiu, han de suplir l'acreditació de les característiques que fa una DO a través d'altres vies. D'una banda, han rubricat que es tracta d'un vi ecològic a través del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), l'autoritat pública de control encarregada d'auditar i certificar els productes agroalimentaris.

I, d'altra banda, a través de CCL Certificación, una auditora del sector alimentari que emfatitza en el sector del vi, ha certificat que es tracta d'un «producte genuí», que ha avalat bàsicament la varietat del vi i l'any de la collita, per poder portar l'anyada a l'etiqueta, entre altres aspectes.

Després de les bones sensacions de les 10.000 ampolles del 2017 que ara han comercialitzat, aquest mes d'octubre tornaran a collir el raïm, del qual esperen que en surtin uns 30.000 flascons més, l'any 2019. L'interès de Ferrer i Buján no acaba aquí, ja que l'empresa ha plantat, a escala d'assaig, dues hectàrees per produir vi chardonnay a la Vall de Bianya, un altre experiment del qual esperen un nou èxit.



Contracte de trenta anys

El fet d'establir-se a Riu de Cerdanya va ser, segons Buján, «una casualitat»: «Hi tinc una casa des de fa 20 anys i bona relació amb els propietaris dels terrenys. Quan vaig veure clar quina era la millor zona, ho vaig comentar al senyor Ferrer, i em va donar carta blanca», argumenta. Els impulsors van arribar a un acord amb els terratinents, signat per 30 anys, amb el qual poden fer servir la zona a canvi de pagar-los-hi la feina de portar les vinyes. Tot i això, han de vinificar al Penedès, ja que, segons l'ideòleg, «no té sentit fer un celler a la Cerdanya abans de veure'n el resultat, ja que això ja suposa una inversió». L'opció de fer un celler, que es preveia al principi del 2019, queda ara aparcada en espera dels resultats que se n'obtinguin, i al lloc s'hi plantaran 5 hectàrees més de vinyes.



Fora del grup Freixenet

El projecte, que no forma part de l'empresa de Freixenet, ha comportat una inversió inicial de mig milió d'euros. Així doncs, l'empresa que s'encarrega de la gestió de les vinyes, Agrícola Casa Sala, no va entrar en la compra del 50% del capital de l'empresa de Sant Sadurní que el grup alemany Henkell va fer al mes de març.