Les hipoteques creixen un 14,7% a Girona al setembre, el millor mes de l'últim any

El nombre d'hipoteques sobre habitatges a les comarques gironines al mes de setembre es va situar en 531 contractes, un 14,69% més que al setembre de l'any passat. Amb aquesta dada, Girona registra la xifra més gran d'hipoteques en qualsevol mes des de l'agost de l'any passat (534) i el millor setembre des del 2016 (544).

El capital pendent d'amortitzar per aquestes 531 hipoteques del setembre a Girona va ser de 64,796 milions d'euros, cosa que va deixar una mitjana per hipoteca de 122.026 euros, l'1,16% més que al setembre de l'any passat.

En termes trimestrals, a Girona es van signar el tercer trimestre 1.518 hipoteques, el 3,27% més en relació amb el tercer trimestre del 2017. És el millor trimestre a la demarcació de Girona des del segon trimestre del 2016 (1.917).

A nivell català, el nombre d'hipoteques per comprar un habitatge es va situar en 5.246 contractes al setembre, cosa que suposa el 4% més que el mateix mes de l'any passat, segons les xifres publicades ahir divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La xifra del setembre és la més gran que s'ha registrat en la sèrie en qualsevol mes des del maig del 2011 (6.496). En el conjunt de l'estat espanyol, el nombre d'hipoteques signades va sumar 32.457 expedients, el 9,5% més. En els nous primers mesos d'aquest any, a Catalunya s'han signat 42.916 hipoteques, amb un increment del 8,83% en relació amb el mateix període de l'any passat.

En total, el nombre de contractes hipotecaris per comprar un pis al setembre a Catalunya va sumar 5.246 expedients, amb un increment del 3,96% en relació amb al setembre del 2018. El capital pendent d'amortitzar d'aquestes hipoteques va sumar 758,867 milions d'euros, amb una mitjana d'hipoteca de 144.656 euros, el 2,52% més que al setembre de l'any passat.

La sèrie de l'INE indica que la xifra de 5.246 hipoteques al setembre és la mes gran que s'ha registrat en qualsevol mes des del maig del 2011 (6.496) i es tracta de la xifra més gran en un mes de setembre des del 2010 (7.805).

En els primers nou mesos d'aquest any, a Catalunya s'han signat un total de 42.916 hipoteques per comprar un pis, un 8,83% més que en el mateix període de l'any passat, quan se'n van signar 39.435. Aquest període dels primers nou mesos d'aquest any és el que registra la xifra més gran des del 2011. En termes trimestrals, el tercer trimestre d'aquest any el nombre d'hipoteques signades es va situar en 14.798 contractes, un 7,22% més que el mateix trimestre del 2017.

A l'estat espanyol, al setembre es van signar 32.457 hipoteques per adquirir un pis, el 9,5% més que el mateix mes de l'any passat. La mitjana de l'import per cada una de les hipoteques es va situar en 127.732 euros, el 4,11% més que al setembre de l'any passat.



Dades per demarcacions



A la província de Barcelona, el volum d'hipoteques sobre habitatges durant el novè mes es va situar en 4.060 contractes, el 2,4% més que al setembre de l'any passat. Això situa Barcelona, com Catalunya, en una situació de bonança amb la xifra més gran d'hipoteques en qualsevol mes des del maig del 2011 (4.541) i el millor mes de setembre des del 2010 (5.679). A les terres de Ponent, el nombre d'hipoteques registrades durant el mes de setembre es va situar en 173 contractes, el 15,33% més que al setembre de l'any passat. Amb aquesta xifra, Lleida registra la xifra més gran d'hipoteques en un mes de setembre des del 2015 (227).

Finalment, a les comarques de Tarragona, el nombre d'hipoteques sobre habitatges al setembre es va situar en 482 contractes, un 2,99% més que al setembre de l'any passat. Tarragona assoleix així la xifra més gran d'hipoteques registrades en un mes de setembre des del 2011 (689).