Els beneficis de les empreses no financeres creixen un 59,5%

El resultat de les empreses no financeres ha crescut un 59,5% en el primer semestre d'aquest any, davant del descens del 14,7% que va registrar en el mateix període de l'exercici anterior, per l'evolució dels ingressos i les despeses atípiques, segons les dades de la central de balanços del Banc d'Espanya publicades ahir.

El valor afegit brut (VAB) ha augmentat en els nou primers mesos d'aquest any un 3,3% en termes nominals, intensificant notablement el seu ritme de creixement enfront del registrat un any abans (0,5%).

La institució indica que aquesta acceleració queda, però, matisada en observar tant l'evolució de la taxa reponderada del VAB segons el pes dels sectors d'acord amb la Comptabilitat Nacional, que ha crescut cinc dècimes fins a situar-se en un 3,1%, com, especialment, la de la taxa mitjana, que reflecteix una lleugera moderació, en passar d'un increment del 3,2% el 2017 a un 3% en l'any en curs.

D'altra banda, el Banc d'Espanya apunta que l'evolució de l'activitat productiva el 2018 s'ha produït en un context de major dinamisme de la demanda interna, de manera que tant les vendes com les compres a Espanya han guanyat una mica de pes sobre el total d'ambdues rúbriques, situant-se entre gener i setembre en el 80,2% i en el 69,5%, respectivament, enfront del 79,3% i 67,2% registrats en el mateix període de 2017.

Les despeses financeres han continuat baixant, la qual cosa, unit a l'increment dels ingressos financers (principalment pels majors dividends rebuts), ha afavorit que el resultat ordinari net (RON) hagi crescut a un ritme elevat tant el 2017 (+ 13,8%) com fins al setembre d'aquest any (+ 11,1%).

L'ocupació, per la seva banda, ha augmentat un 1,6% en termes interanuals, cosa que representa un ritme de creixement una mica més moderat al registrat en els tres primers trimestres de l'exercici anterior. Aquest augment s'ha vist impulsat per l'avanç de la contractació de personal fix (del 2%), atès que el de caràcter temporal ha presentat un creixement molt reduït (+ 0,3%), afectat per la negativa evolució d'algunes empreses.

Així mateix, els salaris mitjans es van mantenir en un camí de creixement moderat el 2017 (+ 0,4%) i han experimentat un lleuger repunt durant els nou primers mesos d'aquest any (+ 1,5%).