El grup Agrolimen, presidit per l'empresari català Artur Carulla, va anunciar al comitè d'empresa el tancament del centre de producció de Gallina Blanca a la localitat de Sant Joan Despí per traslladar les instal·lacions a Osca, segons CCOO. La direcció de l'empresa va explicar als sindicats que el motiu del tancament es deu a la futura requalificació dels terrenys on està ubicada la planta industrial.