Agricultura tanca el 2017 amb més de 390 milions en ajuts de la PAC a Catalunya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha concedit el 2017 al sector agrari, a través de les mesures de la Política Agrària Comuna (PAC) a Catalunya, un total de més de 390 milions d'euros. El Departament apunta que aquesta xifra, que es manté respecte a anys anteriors, és un indicador del dinamisme del sector agrari català. Aquestes dades es van fer públiques en el marc d'una roda de premsa que la consellera Teresa Jordà va realitzar aquest dimarts a la seu del Departament a Lleida. Pel que fa al repartiment de les ajudes, es constata que el 69% dels recursos van destinats a mesures del primer pilar de la PAC, dirigides a donar suport a la renda dels agricultors i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions agràries. Agricultura remarca que en els darrers 10 anys, la PAC ha ajudat que 3.415 joves s'incorporin en el món rural.

Teresa Jordà, acompanyada del director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson, així com del director dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Ferran de Noguera, va subratllar que l'acció del DARP també busca garantir l'equilibri territorial, motiu pel qual és essencial garantir el relleu generacional. Jordà també va destacar un altre objectiu en termes de medi ambient: «Fer ús sostenible dels recursos naturals, garantir la protecció del medi, i avançar cap a models productius basats en la bioeconomia circular, des de la innovació». Quant a les xifres, dels més de 390 milions d'euros esmentats, 270,5 milions corresponen a ajuts directes de la PAC pagats, és a dir, ajuts de l'anomenat primer pilar, destinats a donar suport a la renda dels agricultors i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions agràries. La resta de l'import, 121,5 milions d'euros, correspon als ajuts del segon pilar, concedits en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, adreçats a la millora de la sostenibilitat i la competitivitat de les explotacions agràries i a la dinamització de l'economia rural. Pel que fa als plans de competitivitat, s'han resolt 753 expedients i s'hi han destinat prop de 20 milions d'euros. Quant als ajuts a la ramaderia ecològica, s'han pagat un total de 531 sol·licituds, que han rebut 5,2 milions d'euros, i això representa un increment de 66 expedients i 1,3 milions d'euros més que el 2016. I també s'han resolt els ajuts a l'agricultura ecològica, amb un pressupost que ha passat de 5,9 milions d'euros el 2016 a 6,5 milions el 2017, i que han beneficiat 1.915 sol·licitants.



Primers pagaments

En relació als ajuts directes del 2018, el Departament d'Agricultura va efectuar, la setmana passada, el primer pagament dels ajuts directes de la PAC 2018 a 40.221 beneficiaris per valor de 218.304.368 euros, corresponents als ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves, i els ajuts del règim de petits agricultors. Amb aquest pagament, els beneficiaris hauran rebut el 95% de l'import dels ajuts directes desconnectats de la PAC, corresponents a 2018, i el 100% en el cas del règim de petits agricultors. El 5% restant es liquidarà durant el primer semestre del 2019, un cop es verifiquin els límits pressupostaris, si s'escau. El Departament apunta que els pagesos catalans són els primers a cobrar el 95% dels ajuts directes dissociats de la PAC i també els primers a cobrar el reemborsament de la disciplina financera de 2018.



Principals actuacions

Una de les prioritats del Departament han estat les actuacions per una nova política alimentària de país basada en la producció d'aliments i en la gestió sostenible del medi. L'objectiu és garantir que la població catalana a mitjà i llarg termini tingui accés físic i econòmic a una alimentació suficient i nutritiva d'acord amb les necessitats alimentàries. En aquesta línia, algunes de les accions són l'impuls del Consell Català de l'Alimentació i l'aprovació del Pacte Nacional per la Política Alimentària de Catalunya, la Llei d'Ordenació Vitivinícola, el Pla de Gastronomia de Catalunya i el Canal Aliments.

Pel que fa a la cohesió territorial, la principal iniciativa és la tramitació al Parlament de la Llei d'Espais Agraris (LEA). En tercer lloc, es vol construir un teixit productiu basat en l'economia circular, a partir d'accions com: l'aprovació de l'estratègia per a la bioeconomia per promoure un ús eficient de tots els recursos naturals; la validació de l'Estratègia forestal; l'aprovació del decret de dejeccions ramaderes per assegurar la qualitat dels sòls i garantir la sostenibilitat de les explotacions; i, per últim, el desplegament de l'Estratègia Marítima de Catalunya, que es va aprovar l'agost passat.