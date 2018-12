La situació a Catalunya, entre els factors dissuassoris per invertir a Espanya

Els dubtes sobre l'evolució de l'economia a nivell global i la inestabilitat política a Catalunya són els dos motius més al·legats pels inversions internacionals per justificar un hipotètic ajornament de les seves decisions d'inversió a Espanya. Segons una enquesta elaborada per la consultora Kreab, el 54,1% dels inversors internacionals assenyalen els dubtes que existeixen sobre l'evolució de l'economia global com el principal factor que podria dissuadir-los d'invertir a Espanya en el futur. A més, Catalunya és el segon factor més esmentat pels enquestats per consolidar els seus plans a Espanya, de manera que un 43,2% creu que la seva decisió d'invertir-hi podria variar en funció de la situació que viu l'autonomia.

Arran d'enquestes realitzades entre 37 firmes internacionals d'inversió, l'estudi detalla que el 33,8% dels enquestats va qualificar la inestabilitat política a Espanya com el principal risc d'invertir, seguit de la regulació (19,5%) i les polítiques econòmiques locals (19,5%). Un 5,2% no veu riscos significatius al país per frenar la inversió.

Malgrat la preocupació per la situació política, els inversors mantenen el seu optimisme respecte al futur de l'economia espanyola, ja que més de dos terços dels enquestats (el 67,6 %) asseguren que tenen previst augmentar el seu volum d'inversió a Espanya i un 24,3 % preveu mantenir-lo al mateix nivell.

En aquesta línia, nou de cada deu firmes estrangeres recomanaria invertir a Espanya, sobretot en els sectors de sanitat, indústria i turisme, segons apunta l'estudi. Les firmes estrangeres apunten que la posada en marxa d'incentius fiscals (34,1% de les respostes), la simplificació burocràtica (33%) i l'increment de la seguretat jurídica (17,6%) són els principals estímuls amb els quals compta el país per afavorir la inversió.

Paral·lelament, l'informe assenyala que per al 70,3 % dels consultats, Espanya podria millorar el seu atractiu com a destí d'inversió amb la sortida del Regne Unit de la UE.

Per altra banda, el dèficit comercial va augmentar un 48,2% interanual a Catalunya fins al mes d'octubre i es va situar en els 1.617,2 milions d'euros, a causa que les importacions van créixer molt més que les exportacions. Les exportacions de mercaderies van augmentar un 6,5% interanual, fins als 6.708,2 milions, mentre que les importacions ho van fer un 12,6% a Catalunya.