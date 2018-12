Els històrics magatzems Sears esperen una oferta per evitar la seva dissolució

La cadena estatunidenca de grans magatzems Sears podria veure's obligada a tancar si no rep una oferta en les pròximes 24 hores per afrontar el seu pla de fallida, presentat el passat 15 d'octubre en un tribunal de Nova York, segons el canal CNBC.

El canal, que cita a fonts pròximes, va indicar que el president de Sears, Eddie Lampert, podria posar sobre la taula una oferta de 4.600 milions de dòlars per a comprar la cadena a través del fons d'inversions ESL, que també presideix.

No obstant això, poques hores abans que es compleixi el venciment de la data límit no s'ha presentat cap oferta en ferm per a salvar la cadena comercial, nascuda fa 125 anys.

Sears va presentar el seu pla de fallida després de set anys de pèrdues que van arribar als 11.000 milions de dòlars, amb el qual els grans magatzems buscaven una estructura de capital sostenible, poder afrontar la campanya nadalenca i reestructurar el negoci.

La cadena estatunidenca va anunciar llavors una sèrie d'accions per a aconseguir una línia de liquiditat de 300 milions de dòlars, continuar racionalitzant el seu model operatiu i «créixer de forma rendible a llarg termini», amb un pla que incloïa el tancament de 188 botigues entre novembre i final d'any.

Sears és víctima del nou model de negoci al qual s'enfronten els venedors al detall enfront dels gegants de les vendes en internet. Aquesta cadena comercial compta en l'actualitat amb prop de 900 establiments, comparats amb els 3.500 que va tenir en el passat, i uns 90.000 empleats, en lloc dels 100.000 que va arribar a tenir.

«Com a part del procés de la societat Sears per accelerar la seva transformació estratègica i facilitar la seva reestructuració financera, el 27 de desembre, la companyia va informar als seus associats en 80 botigues que tancarem a la fi de març», va dir l'empresa.

La clausura d'aquests 80 establiments se suma a la d'altres 40 locals «sense beneficis» anunciada amb anterioritat i que es completarà el febrer vinent, segons la nota.

