Catalunya va ser l´única autonomia on van caure les vendes de vehicles el 2018

Catalunya va ser l'única comunitat autònoma on van caure les vendes de turismes i tot terrenys a Espanya el 2018. Les vendes de vehicles a Espanya el 2018 van pujar un 7% en comparació amb el 2017, fins a les 1.321.438 unitats, segons van informar les patronals de fabricants (Anfac), de concessionaris (Faconauto) i de venedors (Ganvam) en un comunicat.

Les matriculacions van baixar a Catalunya un 2,8% de gener a desembre i van arribar a les 185.105 unitats, mentre que a la Comunitat de Madrid van créixer un 13,2% i es van situar en 456.130 unitats (amb una quota de mercat del 34,5% sobre el total). En segon lloc, per volum, per darrere de la Comunitat de Madrid apareixen Catalunya, amb 185.105 unitats (14% de quota); Andalusia (149.044 i un 11,3%); i la Comunitat Valenciana (146.194 i un 11,1%).

El major creixement de gener a desembre en les vendes es va registrar a l'autonomia madrilenya, seguida de les de Ceuta-Melilla (10,9% més), on es van vendre 2.404 vehicles, i Cantàbria (9,4% més), en què es van matricular 11.781 unitats

A la banda contrària, les comunitats on menys van créixer les vendres van ser Balears (un 1,6% més) amb 34.632 unitats; i Castella i Lleó (2,8%) amb 38.883 vehicles.

Al desembre, les vendes de turismes i tot terrenys van caure a la majoria de comunitats autònomes, amb una baixada significativa del 15% a Catalunya (13.584). Les matriculacions a Aragó també van caure un 14,6% l'últim mes de l'any passat, fins a les 2.040 unitats, seguit de Castella i Lleó, on van baixar un 14% (3.197). Les úniques autonomies on es van registrar pujades al desembre van ser Madrid (33.850, un 8,4% més), Canàries (5.280 vehicles, un 3,2% més); i Extremadura (1.353, un 1,7% més).

La patronal va constatar que ja són 4 mesos amb reduccions de vendes dels vehicles al conjunt de Estat, fet que no es produïa des de fa sis anys, i va donar per finalitzades les «distorsions de mercat» que va provocar l'entrada en vigor de la nova normativa d'emissions WLTP. Un altre dels arguments per explicar el descens és, segons va explicar la patronal, el fet que la vigília de Nadal i el 31 de desembre fossin en dilluns, fet que no ha contribuït en absolut a l'activitat comercial.

El canal de particulars experimenta un descens de les entregues, amb un 11,2% menys de vendes al desembre i 53.481 unitats, En el conjunt de l'any, mantenen el creixement en positiu amb un 3,7% de pujada, amb 663.010 vehicles entregats. Les empreses tanquen el conjunt de l'any amb un 13,6% d'increment, fins a les 420.651 unitats, i en el canal de lloguer, amb un 5,7%, amb 237.777 l'acumulat durant el 2018.

La directora de Comunicació d'Anfac, Noemi Navas, va destacar que el consumidor s'ha vist frenat a l'hora d'adquirir un producte després de les dades que apunten a un menor creixement econòmic i va afegir que cal «explicar amb claredat que la renovació del parc automobilístic amb vehicles zero i baixes emissions és positiva per a la descarbonització i la millora de la qualitat de l'aire». Per la seva banda, per a Faconauto, un creixement del 7% «no és una mala dada» i va afirmar que en línies generals «es pot parlar d'un any correcte» per al mercat estatal però va lamentar el «clima negatiu que envolta l'automoció» i que ha fet retrocedir les vendes.