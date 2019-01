Foment fixa els serveis mínims de la vaga de Ryanair

El Ministeri de Foment ha fixat els serveis mínims per a la vaga convocada pels tripulants de cabina els dies 8, 10 i 13 de gener i que estableixen que l'aerolínia ha de cobrir el 57% dels trajectes a l'Estat sense alternatives o alternatives superiors a les cinc hores, i els internacionals. Així mateix, Ryanair haurà d'operar el 100% dels vols entre els territoris no peninsulars i els que tinguin l'hora de sortida programada fora de l'inici de la vaga i amb arribada prevista dins del període de protesta. Pel que fa als serveis de transport de passatgers per a cada ruta entre ciutats espanyoles peninsulars amb alternativa inferior a les cinc hores el servei serà del 35%.

Els serveis mínims decretats pel Ministeri de Foment són similars als que ja va imposar amb motiu de les convocatòries de vaga del personal de Ryanair al juliol i al setembre -en lloc del 57% van ser del 59% en vols estatals i internacionals-. El Ministeri de Foment ha assenyalat que ja ha traslladat aquests serveis mínims a la companyia, a Aena, Enaire i als sindicats SITCPLA i USP-STA i creu que "tenen com a objectiu comptabilitzar l'interès general dels ciutadans i en particular les seves necessitats de mobilitat, especialment durant aquestes des d'alta demanda vocacional, amb el dret de vaga".

Aquest dijous, la reunió entre treballadors i direcció de Ryanair per acordar els serveis mínims va acabar sense acord. La proposta dels sindicats preveia operar el 100% dels vols interinsulars, el 50% de les connexions entre la Península i les Illes Balears i Canàries i el 25% dels vols peninsulars de més de 500 quilòmetres de distància. A més, no es contemplaven com a vols imprescindibles els vols inferiors a aquest radi ni els internacionals en considerar que l'aerolínia irlandesa "no és una companyia de bandera i no és l'única alternativa en les principals rutes".