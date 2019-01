Els tripulants de cabina de Ryanair desconvoquen la vaga d'avui

Els sindicats de tripulants de cabina de passatgers (TCP) de Ryanair van desconvocar la jornada de vaga prevista per a avui i mantenen les aturades del 10 i 13 de gener, després d'una reunió de mediació que van mantenir a la seu del Ministeri de Treball amb la direcció de l'aerolínia. Els sindicats USO i Sitpla van apuntar que avui continuaran les negociacions per intentar evitar la vaga, que també estava convocada per als dies 10 i 13 de gener.

Convocats pels sindicats USO i Sitpla, els tripulants de cabina exigeixen a Ryanair que compleixi amb la legislació laboral vigent a Espanya i que aquest compliment s'estengui a les agències de contractació Crewlink i Workforce, mitjançant les quals estan empleats molts dels treballadors cridats a fer vaga.

Els sindicats preveuen que la protesta tindrà un «impacte nul» als trajectes a l'Estat i «mínim» per als vols internacionals pels serveis mínims establerts, mentre que Ryanair va anunciar al seu compte de Twitter que espera operar avui la programació completa de vols cap a, des de i dins d'Espanya.

El Ministeri de Foment ha fixat uns serveis mínims que obliguen Ryanair a garantir el 100% dels vols amb els territoris no peninsulars i el 57% dels serveis internacionals, així com els domèstics sense alternatives de transport inferiors a 5 hores, i el 35% a la resta de les operacions. L'aerolínia, així com Crewlink i Workforce, han d'adoptar les mesures necessàries perquè aquests serveis essencials s'ofereixin en les condicions habituals, mantenint el personal estrictament necessari per a cada període afectat.