Dins de les múltiples categories que existeixen per etiquetar els diferents fons d'inversió, n'hi ha una que és molt poc coneguda però que pot ser de gran utilitat. Parlem dels fons amb data objectiu, també anomenats fons «cicle de vida» o «target». Un dels aspectes fonamentals a l'hora de confeccionar la nostra cartera d'inversió és prendre en consideració l'horitzó temporal que tenim previst. Crec que els fons target/cicle de vida són una bona opció per aconseguir que els nostres objectius i el nostre horitzó d'inversió conjuguin a la perfecció amb la nostra cartera. Aquests fons gaudeixen de gran popularitat als EUA, no així a Europa i menys a Espanya, on ja sabem que anem sempre una mica més endarrerits en matèria d'inversió i educació financera.

Els fons cicle de vida són fons d'inversió pensats per mantenir la inversió durant un període de temps determinat. Imaginem que som un inversor que sap per endavant que necessitarà el seu capital en una data determinada, ja sigui el 2020, 2030 o 2040. Aquesta data pot coincidir per exemple amb l'any en què tenim pensat jubilar-nos o amb l'època en què pensem que els nostres fills/nets començaran els seus estudis universitaris.

Els fons objectiu ( target en anglès) estan pensats per estalviar a l'inversor l'haver de pensar quina proporció de la seva cartera ha d'anar a renda variable i quina a renda fixa o a actius monetaris. És a dir, si tenim pensat invertir d'aquí a 2025, podem buscar un fons cicle de vida 2025. Aquests fons s'invertiran de forma diversificada en accions, bons, liquiditat... i el que fan és anar ajustant de manera automàtica el pes dels actius en els quals estan invertits en funció d'aquesta data objectiu.

Si en un primer moment aquests fons tenen més pes en borsa, a mesura que s'acosta la data objectiu es va canviant el posicionament de la cartera, passant dels actius amb més risc a altres més tranquils, com a renda fixa i liquiditat.

Es poden considerar «fons mixtes», encara que difereixen en la manera en què es decideix quina proporció del fons va a les diferents classes d'actiu. En els fons mixtes tradicionals l'assignació d'actius es fa en funció d'altres factors, com la situació de mercat, les perspectives del gestor en relació als diferents tipus d'actiu... En canvi, en els fons cicle de vida l'horitzó temporal és el factor que més es té en compte.