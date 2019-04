El fals «broker» gironí admet haver estafat 8,5 milions d'euros

El jutge va decretar ahir presó provisional sense fiança per a Iban Juvanteny, veí de Girona de 33 anys, que es feia passar per broker d'una entitat bancària anglesa per aconseguir recaptar diners en almenys un centenar d'inversors. L'investigat va admetre els fets davant el fiscal el passat 11 d'abril i ahir va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Girona. Segons fonts judicials, el presumpte estafador va admetre haver recaptat almenys 8 milions i mig d'euros i que encara disposaria ara mateix d'un milió d'euros en comptes d'entitats angleses que estarien bloquejades per la policia.

El jutjat va decidir enviar-lo a presó pel risc de fugida per un delicte d'estafa agreujada amb concurs ideal de falsedat documental, pel qual podria enfrontar-se a entre 2 i 8 anys de presó. En la primera investigació del jutjat, la xifra de denúncies presentades ascendeix a un centenar. El nombre de presumptes afectats podria ser superior, tot i que alguns podrien acabar no presentant cap reclamació en haver realitzat les inversions en diners negres.

El jutge va decidir precisament enviar a presó el fals broker en valorar el risc de fugida. Segons les mateixes fonts, la defensa va demanar deixar-lo en llibertat perquè havia reconegut els fets i perquè l'acusat té dona i filles. Però el jutge va apreciar que podria evadir la justicia després de recordar el seu pas per Alemanya, quan va marxar de Girona el passat 29 de març, i també que el mateix acusat va assegurar que tenia negocis a Bahrain, on podia haver cobrat una comissió d'un negoci de 40 milions d'euros. Per tots aquests factors, el magistrat descarta que el fet de tenir família sigui suficient motiu per no fugir, ja que a més el veí de Girona ha estat capaç de mantenir un nivell de vida enganyós durant diversos anys.

Iban Juvanteny residia a Anglaterra després d'haver fet els estudis d'Econòmiques a la Universitat de Girona. Segons deia, es va traslladar a la ciutat de Leeds per estudiar un màster de finances. En la investigació de la policia es va detectar una missiva en la qual confessava a la seva dona que no havia ni acabat la carrera i que en realitat tampoc havia fet cap màster posterior, segons fonts de la investigació.

Des d'Anglaterra, l'ara investigat hauria articulat a partir de 2012 un sistema que li permetia recaptar diners entre coneguts i familiars, segons va confessar al fiscal en la seva declaració. Segons la serva versió, assegurava un 3% mensual de benefici. L'home hauria mantingut aquest sistema fins al 2016 quan va ampliar-lo a altres contactes que volien fer inversions personals a través del boca-orella. L'èxit del projecte es va esparracar quan va començar a tenir pèrdues. Segons Iban Juvanteny, «per por» va mantenir que els seus clients tenien beneficis i el que en realitat feia ampliar la seva cartera de clients i destinar els nous ingressos a pagar els interessos dels primers inversors o a retornar les quantitats invertides.

Davant del fiscal ha reconegut que va deixar de fer inversions reals el 2017. Des de llavors es va dedicar a buscar nous clients per seguir retornant els diners a qui els sol·licitava. En la seva estructura piramidal o de Ponzi hauria atrapat petits i grans inversors de Girona però també de Segòvia, Barcelona i Madrid i alguns d'Anglaterra i Alemanya. La xifra de diners que presumptament hauria estafat és ara mateix difícil de precisar, però Iban Juvanteny ha declarat que va reunir fins a 8 milions i mig d'euros, un milió dels quals estan retinguts en comptes d'Anglaterra. És probable que mai s'acabi de saber del cert la quantitat definitiva, perquè alguns dels inversors havien fet ingressos de «diner negre», que no podien declarar. Malgrat que en la seva declaració no ha detallat el sistema que havia emprat, fonts de la investigació van concretar que hauria utilitzat els seus contactes per aconseguir quantitats que, en molts casos, van des d'almenys 25.000 euros fins a més de 150.000 euros en altres. També hi ha persones que hi van confiar quantitats força superiors.



Problemes amb tres inversors

En la seva confessió també admet que a partir de mitjans de 2018 va començar a tenir problemes amb tres dels inversors, que li reclamaven el retorn de tota la quantitat invertida. La situació es va agreujar quan la tardor passada la policia anglesa li va bloquejar els comptes. També hauria presumptament falsificat transferències per simular ingressos que no havia pogut executar.

Un dels sistemes, segons fonts dels afectats, consistia en inversions superiors als 25.000 euros. Explicava que podia aconseguir altes rendibilitats anuals amb entrades i sortides diàries a la Borsa. El segon sistema suposaria quantitats més elevades per a inversors importants als quals demanaria més de 150.000 euros i els redactava un contracte amb el logo de Barclays, l'entitat bancària d'Anglaterra per la qual suposadament treballava. L'escrit els assegurava un 8% de benefici anual garantit per aquest banc, que ha desmentit que tingui cap vincle amb el suposat broker gironí. De fet, aquest és un dels documents que es considera falsificat i que agreuja la pena a la qual es podria enfrontar.