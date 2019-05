La plantilla de Nissan avala la baixa de 600 treballadors

La plantilla de Nissan de les plantes de Catalunya avala «àmpliament» l'acord al qual han arribat els sindicats i l'empresa i que suposarà la baixa de 600 empleats. Després de l'assemblea de treballadors, el representant del sindicat majoritari Sigen-Usoc, Enrique Saludes, va assegurar que s'ha optat per «cedir» i evitar un ERO forçós davant del fet que hi ha empleats favorables a la prejubilació i a la baixa voluntària i es volia evitar que treballadors que sí que es volen quedar a l'empresa «puguin acabar al carrer». L'acord preveu 550 prejubilacions i 50 baixes voluntàries. Per als qui es prejubilin, Nissan garanteix un 85% del salari net, i un complement del 5% fins als 63 anys.