Primeres denúncies per frau en el control de la jornada laboral

L'obligatorietat de controlar la jornada laboral dels treballadors ha registrat ja les primeres incidències. CCOO denuncia que en alguns establiments hotelers de Mallorca han exigit als seus empleats que firmin en paper uns horaris que no són els que realment han fet,

Segons la secretària general de la federació de Serveis de CCOO a les illes, en alguns negocis s'està optant per desenvolupar el control fent constar sobre el paper un horari que no coincideix amb el que s'ha assignat als empleats, però s'obliga a aquests a signar-lo. Davant aquest tipus de situacions, la recomanació de Montejano és que no se signi aquest document i es avisi a algun representant dels treballadors, perquè sigui aquest el que s'enfronti a l'empresa i no l'empleat.

Cal recordar que des de CC OO i UGT ja es va apuntar que el sistema de registre en paper és el més senzill però també el que comporta un major risc de frau, de manera que aquestes organitzacions recomanen el rellotge digital a l'entrada del centre o un aplicació per a mòbil.

Al marge d'aquestes denúncies, tant Montejano com el secretari general d'UGT a Balears, Alejandro Texías, han aplaudit que el Govern central hagi posat en marxa el control obligatori de jornada, en considerar que l'arxipèlag, per la seva economia de serveis, està entre les comunitats autònomes en què més frau es comet respecte a les hores extres que es desenvolupen en negre.

El fet que amb el temps es puguin limitar aquests comportaments irregulars suposarà la creació de més llocs de treball, segons han posat en relleu. En qualsevol cas, es posa en valor la tasca que la Inspecció de Treball haurà de fer perquè aquest registre de jornada s'apliqui de forma realment efectiva.

El conseller de Treball balear, Iago Negueruela, també ha defensat la mesura impulsada pel Govern estatal, i ha recordat que era una reclamació tant del seu departament com de la Inspecció de Treball, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels assalariats.

En la seva opinió, aquesta vigilància ajudarà a reduir encara més la contractació a temps parcial a favor de la jornada completa, i ha recordat que Balears en la comunitat en la qual més s'ha aconseguit retallar aquesta parcialitat. Per a això, ha coincidit amb els sindicats en què el paper de la Inspecció de Treball serà clau.