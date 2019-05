El treball i el consum mantenen a l'alça la recaptació tributària a Girona

La bona marxa de l'economia continua donant alegries a l'Agència Tributària, que ja l'any passat va superar els nivells d'ingressos anteriors a la crisi. Després de créixer més d'un 9,3% durant l'any passat, la recaptació tributària ha tornat a créixer a Girona durant el primer trimestre de l'any, fins a sumar un 7,9% més que en el mateix període de 2018. Una dada que, a més, contrasta amb la lleugera reculada del 0,6% que s'ha produït durant aquests mesos a Espanya, a causa de les majors devolucions practicades en impostos com el de Societats o en l'IVA.

Així, en termes absoluts, els contribuents gironins -tant empreses com particulars- van pagar al fisc 408,2 milions d'euros entre gener i març, davant dels 401,7 de l'any passsat. D'aquesta xifra, fins a 163,3 milions van correspondre als pagaments per IVA, que es redueix un 1,5%. Molt allunyada de l'increment del 0,4% de la mitjana d'Espanya, encara que és cert que aquesta última dada es va veure influïda pels ajustos amb la Hisenda Foral de Navarra i per les majors sol·licituds de devolució dels grans grups, amb major pes en la recaptació a l'Estat que a la provincial.

No obstant això, en qualsevol cas la veritat és que els ingressos bruts d'aquest tribut -és a dir, sense les incidències anteriors- també creixen a Girona bastant més que la mitjana. En el cas de les operacions interiors, les que reflecteixen el consum intern, la recaptació a la província puja un 5,4% davant del 3,7%, mentre que és molt significativa la caiguda de l'IVA de les importacions, que perd fins a un 88% a Gironat davant de l'increment del 5,6% estatal, que reflecteix l'impacte de les menors compres que realitzen les empreses de la zona per a aprovisionar-se de mercaderies.

També va millorar per sobre de la mitjana la recaptació de l'IRPF, que va sumar 222 milions d'euros, un 4,6% més. En aquest cas, l'augment es va deure al nombre més gran de treballadors amb ocupació i de pensionistes que existeix en relació amb l'any anterior, la qual cosa suposa més persones a les quals practicar retencions en els salaris i en les prestacions que reben.

La mateixa Agència Tributària assenyala en el seu informe mensual que l'increment hagués estat encara més gran, de no ser per l'impacte que ha tingut en les xifres la devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat i que, a tot Espanya, han costat al fisc 676 milions d'euros, segons el mateix organisme.

En aquest mateix sentit, a escala estatal també han frenat la recaptació global les mesures aprovades l'any passat pel Govern per contenir el preu de la llum i que va incloure la suspensió de l'Impost sobre el Valor de la Producció Elèctrica durant sis mesos o la suspensió de taxes i peatges a l'autoconsum. Unes mesures que han suposat 407 milions d'euros menys per a Hisenda en tota Espanya.

Ara per ara s'ignora l'evolució que tindrà aquest any l'Impost de Societats, el que paguen les empreses pels seus beneficis, ja que fins a abril no es realitza el primer pagament a compte i ara només hi ha devolucions, per la qual cosa les dades del primer trimestre no són significatives. L'any passat es va tancar amb un descens en els ingressos per aquest concepte perquè moltes empreses encara es dedueixen les pèrdues de la crisi.