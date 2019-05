El preu mitjà del metre quadrat d'habitatge puja un 12% a Girona ciutat

El preu mitjà de l'habitatge lliure a Girona va pujar un 12% interanual en el primer trimestre de 2019, fins a assolir els 1.689,9,3 euros el metre quadrat, segons una estadística sobre el valor taxat de l'habitatge publicat pel Ministeri de Foment. D'acord amb aquestes dades, el preu de l'habitatge lliure ha experimentat una pujada trimestral del 4%. A les comarques gironines, en els municipis de més de 25.000 habitants, també ha crescut un 12% anual el preu a Blanes, mentre a Olot i a Salt l'increment és del 7% així com a Lloret i Figueres aquesta pujada ha estat del 5%.

A Catalunya, l'augment entre el primer trimestre del 2018 i el d'aquest any ha estat d'un 5,9%, amb un preu mitjà de 2.018 euros per metre quadrat. Els tres primers mesos de l'any passat el preu mitjà a Barcelona era de 2.851,5 euros per metre quadrat, mentre que se situava en els 1.906 al conjunt de Catalunya. Pel que fa a l'habitatge nou, amb menys de cinc anys d'antiguitat, el preu és a Barcelona de 3.380 euros per metre quadrat.

Catalunya supera el preu mitjà per metre quadrat dels 2.000 euros des de l'últim trimestre de l'any passat, un nivell que no es veia des de l'any 2011, en plena crisi, i que es manté ja en aquest trimestre. El preu de l'habitatge puja consecutivament des del segon trimestre del 2015.

A Barcelona, el preu ja està per sobre dels nivells del 2012, tot i que encara no supera el que es demanava per metre quadrat el primer trimestre del 2011, que eren 3.103,5 euros.

Els més cars per habitatge lliure són Sant Sebastià (3.519 euros/m?2;), Eivissa (3.422,6 ?/m?2;), Barcelona (3.380,1 ?/m?2;) i Sant Cugat del Vallès (3.337,3 ?/m?2;). Madrid té un preu de 3.239 ?/m?2;, la sisena ciutat de l'Estat.

A Catalunya, a banda de Barcelona i Sant Cugat, destaquen els preus elevats a Castelldefels (2.963,4 ?/m?2;), Esplugues del Llobregat (2.506,3 ?/m?2;) o Sant Joan Despí (2.482,9 ?/m?2;). A Girona ciutat, el preu mitjà del metre quadrat per habitatge lliure és de 1.689 euros, seguida per Tarragona (1.184,7 ?/m?2;). A Lleida, el preu és de 925,1 ?/m?2;.

Les xifres gironines i catalanes estan lluny de la mitjana espanyola, que és de 1.636,3 euros per metre quadrat. A Espanya, en termes reals, és a dir, descomptant la inflació, el preu de l'habitatge lliure s'ha vist incrementat un 3,3%. Per comunitats autònomes, s'han registrat increments en totes elles, exceptuant Extremadura (-1,6%).

Per part seva, entre els increments han destacat les pujades registrades a Madrid (+8,3%), Navarra (+7%), Catalunya (+5,9%), Balears (+5,1%), Canàries (+5%) i Andalusia (+4,7%).

Segons la sèrie històrica de l'estadística, el valor mitjà per metre quadrat del primer trimestre de 2019 és un 22,1% inferior al registrat en el primer trimestre de 2008, quan es va assolir el nivell màxim.

D'altra banda, des de mínims, que es van assolir en el tercer trimestre de 2014, el preu s'ha recuperat un 12,4%. En termes reals, tenint en compte la variació de l'IPC, el preu actual reflecteix una caiguda des de màxims del 31,4%.

El valor mitjà del metre quadrat de l'habitatge lliure de fins a cinc anys d'antiguitat es va situar en els 1.869,1 euros en el primer trimestre de 2019. Això, segons Foment, suposa un increment respecte al mateix trimestre de 2018 del 4,1%. Per part seva, l'habitatge lliure de més de cinc anys va registrar un increment del 4,4%, fins als 1.628,7 euros per metre quadrat.