Els gestors administratius avisen que el 30% dels esborranys d'Hisenda contenen errors

Atenció als esborranys de l'IRPF que envia Hisenda per presentar la declaració de la renda. Els gestors administratius han alertat que el 30% conté errors. Cal corregir les dades per evitar ser sorpresos després per una reclamació de l'Agència Tributària, acompanyada d'una sanció. El director general de Grup Cánovas 1852, Xavier Matas, remarca que «has de ser molt expert per detectar els errors».

Els gestors han donat la veu d'alarma no només pels errors sinó perquè encara hi ha prop d'un 60% dels gironins, uns 200.000, que hauran de presentar la declaració i que encara no ho han fet. Fins al 14 de maig només s'havien presentat 88.000 declaracions de les més de 300.000 que es presentaran al final de període. Això suposarà que ho facin a última hora i sense corregir els possibles errors de l'esborrany.

El motiu és que alguna de les dades del contribuent desconegudes per Hisenda són l'estat civil, naixement o adopció de fills o el dret de deducció per ascendents. Una informació que només poden aportar els mateixos afectats.

La proposta de declaració de la renda remesa per Hisenda es realitza amb les dades disponibles aportades per tercers, com les empreses on treballa el contribuent, les entitats financeres en les quals tingui comptes bancaris o l'organisme que li concedeix alguna subvenció. Però són dades que, moltes vegades, poden contenir errors.

Així, segons recorda el director general de Grup Cánovas 1852, el contribuent serà considerat l'únic responsable si Hisenda detecta que alguna de les dades contingudes no és correcta. Per això, si hi ha algun error en la devolució o en la quota a pagar, l'Agència Tributària li reclamarà la diferència. En aquests casos s'estan produint ja liquidacions paral·leles, que inclouen interessos de demora i sancions.

No obstant això, si l'error és en perjudici del contribuent, en cas de sol·licitar una menor devolució o tenir una major quota a pagar, Hisenda no està obligada a comunicar-ho a l'afectat.

D'aquesta manera, només s'ha de «donar a confirmar» l'esborrany quan es tingui la certesa que tot està correcte. El contribuent és sempre el responsable d'una declaració errònia que doni lloc a una rectificació de la mateixa per part d'Hisenda amb resultat d'una quota major a ingressar o una menor devolució de la sol·licitada.



Revisar les dades

Davant aquesta situació, segons Xavier Matas, els assessors fiscals estan recomanant als seus clients comprovar l'exactitud de les dades personals i altres membres de la família, domicili fiscal, circumstàncies rellevants que puguin haver esdevingut en l'exercici... «Cal verificar, així mateix, la correcció de les dades econòmiques i que es trobin inclosos tots els rendiments que s'hagin obtingut durant l'any», assenyala Matas. «Sempre és millor comptar amb un professional que pot saber millor quina informació ens ajudarà a fer una declaració correcta i alhora que sigui el més favorable possible», remarca.

Per aquest motiu, des de Grup Cánovas 1852 s'aconsella que a la declaració de la renda no es faci ni a última hora ni«en una estona un diumenge a la tarda davant l'ordinador». El director general Xavier Matas considera que «si es planifica durant l'any i es deixa en mans d'experts, els errors es poden evitar i es poden recuperar més diners que el cost que suposa». Matas posa com a exemple el cas d'una família en què el fill ha treballat l'estiu i fa la declaració perquè li tornin 60 euros. «Els seus pares haurien desgravat 1.200 euros i al final potser acaben pagant per no incloure el seu fill», informa.

El termini de la campanya de 2018 finalitzarà l'1 de juliol en general, si bé conclourà amb anterioritat, el 26 de juny, en els casos de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte