Girona lidera el creixement del preu del totxo a Catalunya

El preu dels pisos de segona mà no para de créixer a Catalunya, tot i que el preu mitjà actual -2.525 euros/m2- està encara lluny del màxim que va viure el desembre de 2007, quan va arribar als 3.864 euros. A Girona ja acumula un creixement interanual -de maig a maig- d'un 7,9%. Una xifra que destaca entre les demarcacions catalanes, Tarragona (0,7%), Lleida (1,4%) i Barcelona (4,1%), molt per sota de l'actual bonança que viu el mercat immobiliari gironí, segons un estudi del portal immobiliari Fotocasa.

Aquesta alça de preus diferencial respecte a la resta de províncies s'ha vist accentuada durant el maig, quan ha crescut un 1,9%, molt lluny del 0,8% de Tarragona, el 0,6% de Barcelona o el pràcticament pla 0,2% lleidatà.

Aquest creixement es nota especialment en alguns municipis gironins. Santa Coloma de Farners destaca pel seu espectacular augment de preus, i registra una pujada del 18,7%, seguida d'Anglès (10%). Salt i Roses també superen el 5% interanual. La resta han mostrat creixements més moderats i fins i tot retrocessos mensuals a moltes localitats com ara totes les de costa o d'altres com ara la Bisbal d'Empordà, Banyoles o Sant Hilari Sacalm. Altres com ara Castelló d'Empúries i Ripoll, tot i frenar els preus aquest mes, continuen amb números acusadament verds en la variació interanual, 17,6% i 15,6%, respectivament.

Per altra part, les execucions hipotecàries en habitatges a Catalunya han pujat un 13,9% el primer trimestre de l'any respecte al mateix període del 2018, segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En total, en els tres primers mesos de l'any, es van registrar 1.633 certificacions d'execució hipotecària, respecte a les 1.434 del mateix període del 2018. En comparació amb l'últim trimestre de l'any passat, quan se'n van registrar 1.300, les execucions han crescut un 25,6%.