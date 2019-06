Preveuen que les obres de reforma d'habitatges creixeran aquest any un 2,4%

El sector de les obres de reforma d'habitatges creixerà aquest any, atès que es portaran a terme treballs d'aquest tipus en uns 1,6 milions de pisos, 37.600 més (un 2,4% més) que els realitzats l'any passat, segons l'estudi realitzat per Arthursen per a la patronal de distribuïdors de materials de construcció Andimac. L'associació també espera un augment del pressupost que els propietaris dels habitatges destinaran a aquests treballs de millora, de manera que estima que es gastaran una mitjana d'uns 700 euros per reforma, un 3% més que el 2018.

La millora de la confiança en l'evolució econòmica i dels salaris constitueixen dos dels motors del creixement que experimenta aquest sector, als que a més es suma l'auge que presenta el mercat del lloguer. Així, alguns propietaris de pisos que decideixen arrendar realitzen alguna obra de millora abans de penjar el cartell de «es lloga». Segons l'estudi, es pot aconseguir fins a un 30% més per la renda de lloguer d'un habitatge reformat.

Andimac va destacar el creixement que el segment de les reformes de la llar experimenta, tot i que, segons denuncia, els ajuts a la rehabilitació que estan inclosos al Pla Habitatge estan en aquest moment «paralitzats». Segons les seves dades, aquest any només es concediran ajuts d'aquest tipus per 63 milions, del total de 357 milions previstos.

Així mateix, la patronal considera que el «culte cap a l'estat dels habitatges» està encara lluny de l'atenció que, segons va assenyalar, es dóna a la cura d'altres propietats, com els vehicles. L'estudi estableix que es destina una mitjana del 5% del seu pressupost familiar al manteniment del cotxe, davant l'1,5% que s'utilitza per a la millora de les llars.



Les peticions

Per tal de fomentar la rehabilitació i, per tant, «l'eficiència de la qualitat dels habitatges», la patronal de materials de construcció planteja al nou Govern que es formi properament un conjunt de mesures, entre les quals hi hauria la petició d'abaixar al 10% l'IVA sonbre els materials de construcció «sempre que suposin almenys el 40% del pressupost del conjunt de l'obra», així com recuperar la desgravació per reforma de l'habitatge habitual.

Segons va assenyalar aquesta patronal, una reforma integral mitjana d'un habitatge d'uns 90 metres quadrats suposa un import d'uns 26.000 euros, dels quals el 60% correspon als materials de construcció i el 40% restant, a la mà d'obra.