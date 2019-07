L'Airef reduiria els dies d'entrega de Correus i la xarxa d'oficines pròpies

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha proposat que es redueixi el nombre de dies d'entrega de Correus, especialment en zones on no hi ha prou demanda que justifiqui el repartiment cinc dies a la setmana però apunta que s'ha de fer «garantint la qualitat del servei». També ha proposat que es valori l'externalització de la xarxa d'oficines. L'estudi parteix de la base que el Servei Postal Universal (SPU) és el conjunt de serveis postals que estan sotmesos a les obligacions de servei públic i que s'han de prestar de forma permanent en tot el territori i a preu assequible.