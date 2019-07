Fracassa la mediació i la vaga per la calor a Selvafil de Maçanet tira endavant

La calor que suporta la plantilla de Selvafil de Maçanet de la Selva acabarà en vaga. La direcció i el comitè no han arribat a cap acord per desencallar la situació, ni durant la reunió que les dues parts van fer ahir ni tampoc durant la mediació que aquest dimecres ha tingut lloc davant Treball.

El sindicat USOC critica que, per combatre «l'excés de calor», l'empresa tan sols ha posat una proposta sobre la taula. «Ofereixen treure els vint minuts per fer l'entrepà, dividir-los en dos descansos de deu minuts i que la plantilla els pugui fer quan vulgui», diu el sindicat.

USOC assegura que això ja demostra «la indiferència» de Selvafil. Sobretot, tenint en compte que no han acceptat cap de les propostes que els feia el comitè. D'entrada, la plantilla demanava instal·lar climatitzadors, vaporitzadors o nebulitzadors d'aigua per «abaixar les temperatures» que es registren a la zona de producció.



Més descansos a l'estiu

A més, reclamava que Selvafil fes un quadrant amb més descansos durant l'estiu i que en episodis d'onada de calor, la plantilla –majoritàriament, dones– pogués passar-se més temps en zones fresques. Per últim, el comitè també reclamava a l'empresa que fes un pla de protecció per atendre aquelles treballadores més vulnerables a la calor (per exemple, les embarassades o aquelles que tinguessin malalties cardiovasculars, respiratòries o diabetis).

La vaga a Selvafil afecta tota la plantilla; no només al personal de fàbrica sinó també al d'oficines. L'aturada començarà demà a quarts de dues de la tarda i s'allargarà fins dissabte. Afectarà tots els torns (matí, tarda, nit i cap de setmana) que, en total, deixaran de treballar durant una hora.

USOC també critica que, després que hagi fracassat la mediació, Selvafil ha demanat establir serveis mínims. «Però no els hem acceptat perquè no creiem que siguin necessaris», precisa el sindicat.