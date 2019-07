La cadena Eurekakids obre una cinquena botiga a Bogotà

La cadena gironina de joguets educatius, Eurekakids, ha obert les portes d'un nou establiment a Colòmbia. Així, l'empresa suma ja cinc punts de venda a la capital del país, Bogotà.

La botiga, molt lluminosa i que compta amb una superfície aproximada de 47 m2, està situada al centre comercial Unicentro. Un dels principals i més reconeguts comerços de Colòmbia.



Futura inauguració a Mèxic

En paraules d'Erik Mayol, fundador i director general d'Eurekakids, «Bogotà compta amb un gran potencial i per això continuem buscant noves localitzacions per consolidar la nostra marca i posicionar-nos com a referent exclusiu en la capital. Així mateix, estem ultimant una nova obertura a Mèxic, concretament a Playa Carmen, Cancún. Actualment a Mèxic comptem amb vuit establiments. A més, tenim una botiga a St Pedro Sula, a Hondures i una altra a La Paz, Bolívia».

Actualment es poden trobar les joguines de la signatura gironina a Bèlgica, Bolívia, Bulgària, Xile, la Xina, Colòmbia, Croàcia, Dubai, Espanya, França, Grècia, Hondures, Hong Kong, Itàlia, Luxemburg, Malta, el Marroc, Oman, Portugal, Qatar, Romania, el Senegal, Àustria, Irlanda, Holanda, Regne Unit, Alemanya, Mèxic i Hongria, a més de la recent obertura a Bòsnia.